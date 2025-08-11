ДРАМА У БАЊАЛУЧКОМ НАСЕЉУ! Поп ошамарио пијанца, он извукао нож и појурио на њега
Права драма догодила се у бањалучком насељу Росуље, где је један мештанин, с ножем у руци, појурио ни мање ни више него - свештеника, тврде комшије.
Становници су испричали да је на терен излазило више патрола полиције.
- Станар зграде је изашао напоље. Правио је проблеме, узнемиравао мештане. Онда је напао попа. Поп му је говорио да се смири, што овај није хтео. Затим га је поп ошамарио. Након тога нападач вади нож, а поп је бежао испред њега - испричао је један мештанин.
Случај је након тога пријављен полицији, а мештани кажу да су полицајци у више возила експресном брзином стигли у ту улицу.
Из бањалучке полиције кажу да су полицајци идентификовали и ухапсили И.Ђ., којег терете да је с ножем у руци јурио суграђанина.
И. Ђ. је, како је саопштено, осумњичен за угрожавање сигурности.
"Надлежној полицијској станици истог дана око 15.20 мушкарац из Бањалуке је пријавио да је непознати мушкарац носећи нож у руци трчао за њим. Код И.Ђ. је утврђено 2,62 г/кг алкохола у организму", рекли су из бањалучке полиције.
Претресен је стан који користи осумњичени И.Ђ. те је пронађен и одузет нож, дужине оштрице 16 цм.