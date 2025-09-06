ДРАМА У ЦРНОЈ ГОРИ Полиција избавила турску држављанку из канџи отмичара УХАПШЕНА ДВОЈИЦА, ЗА ТРЕЋИМ СЕ ТРАГА
Полицијски службеници у Даниловграду данас су у координисаној акцији на територији те општине ухапсили двојицу турских држављана, Б. У. (20) и Е. Б. (43), због сумње да су жену (45), такође турску држављанку, противправно лишили слободе, саопштила је црногорска полиција.
У саопштењу се наводи да је запослени у амбасади Турске у Црној Гори данас око 6.30 часова, путем телефона контактирао Управу полиције и пријавио да је оштећена жена преко једне друштвене мреже од амбасаде непосредно пре тога затражила помоћ, говорећи да страхује за своју безбедност и да је смештена на једној локацији противно њеној вољи, без могућности да је напусти, од стране два лица која раније није познавала.
Припадници полиције у Даниловграду су убрзо затим дошли до локације на којој се претпостављало да се налази жена која је тражила помоћ, и возилима су затворили оба прилазна пута до куће, након чега је жена која је пријавила да је угрожена истрчала из куће. Полицијски службеници су је одмах прихватили.
За њом су истрчали и Б. У. и Е. Б. који су на лицу места лишени слободе.
Полиција трага за Ф. Б. (25), такође држављанином Турске, који је заједно са два осумњичена лица лишена слободе, у саизвршилаштву жену противправно лишио слободе.
Сумња се да су Б. У. и Е. Б. у договору са Ф. Б, оштећену турску држављанку на превару одвели из стана у Подгорици, у којем је она претходно становала и из којег је неко време онлајн радила за фирму Ф. Б. регистровану у Турској, говорећи јој да су се пословне околности промениле, те да по договору са Ф. Б. треба да се пресели на нову локацију.
Њих двојица су је, како се сумња 1. септембра ове године довели у кућу лоцирану на подручју општине Даниловград, где су јој одмах ограничили слободу кретања, и то на начин што јој нису дозвољавали да се врати у своју матичну земљу, док је кућу могла да напусти само изузетно, и то уз контролу и у пратњи једног од два осумњичена лица.
Црногорска полиција је навела да оштећена у догађају није задобила повреде и да је смештена на безбедну локацију, као и да ће у комуникацији са амбасадом Турске решити питање њеног безбедног повратка кући.