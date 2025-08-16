(ФОТО) КВАД СЛЕТЕО У ПРОВАЛИЈУ, ЈЕДНА ЖЕНА СТРАДАЛА, ДРУГА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА Смртоносна вожња квадом на Велебиту
У петак поподне, недалеко од улаза у Национални парк Северни Велебит, догодила се трагична несрећа која је захтевала хитну интервенцију припадника Хрватске горске службе спашавања (ХГСС).
Две жене су квадом слетеле са пута у дубоку провалију, што је резултирало смртним исходом за једну од њих.
Према информацијама које су саопштили из ХГСС Станице Госпић, друга жена је задобила тешке телесне повреде.
Након што су је спасиоци извукли из провалије и пружили јој прву помоћ, хитно је превезена хеликоптером у Kлинички болнички центар Ријека. Ова брза реакција била је кључна за њено даље збрињавање и лечење, пише дневник.хр.
Овај трагичан догађај још једном подсећа на важност опрезности приликом вожње у планинским и тешко приступачним подручјима. Национални парк Северни Велебит, познат по својој природној лепоти и изазовним теренима, често привлачи авантуристе, али и захтева додатну пажњу и припрему.
ХГСС је још једном показао своју спремност и ефикасност у кризним ситуацијама, али и апеловао на све посетиоце планинских подручја да се придржавају сигурносних мера како би се избегле сличне несреће у будућности.