(ФОТО) ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД МОСТАРА Возач изгубио контролу над аутомобилом, девојчица (16) погинула
18.08.2025. 10:44 10:52
У саобраћајној несрећи код Мостара синоћ је погинула Л.Х. (16) из Зенице, саопштено је из полиције.
Трагедија се десила у 19.55 на делу магистралног пута М17.3 у месту Ходбина код Мостара.
У несрећи је учествовао З.М. (24) из Зенице управљајући аутомобилом "Алфа Ромео", док је тинејџерка била на месту сувозача.
Kако је за Херцеговина.инфо потврђено из МУП-а ХНK, до незгоде је дошло када је возач изгубио контролу над возилом и ударио у дрво.
Kако се може видети на фотографијама које су објавили мостарски ватрогасци, аутомобил је у потпуности уништен.
Степен повреда које је задобио возач засад нису познате.