(ФОТО) ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД МОСТАРА Возач изгубио контролу над аутомобилом, девојчица (16) погинула

Фото: Pixabay.com

У саобраћајној несрећи код Мостара синоћ је погинула Л.Х. (16) из Зенице, саопштено је из полиције.

Трагедија се десила у 19.55 на делу магистралног пута М17.3 у месту Ходбина код Мостара.

У несрећи је учествовао З.М. (24) из Зенице управљајући аутомобилом "Алфа Ромео", док је тинејџерка била на месту сувозача.

Kако је за Херцеговина.инфо потврђено из МУП-а ХНK, до незгоде је дошло када је возач изгубио контролу над возилом и ударио у дрво.

Kако се може видети на фотографијама које су објавили мостарски ватрогасци, аутомобил је у потпуности уништен.

Степен повреда које је задобио возач засад нису познате.

