Цистерна склизнула низ стрмину ВАТРА ПРОГУТАЛА ЈЕДАН ЖИВОТ Отац четворо деце Дејан Божовић (42) КРЕНУО ДА ПОМОГНЕ у гашењу пожара у рејону Куча, па трагично настрадао
ПОДГОРИЦА: Тешко повређени водник Марко Иковић (43), који је био с Дејаном, збринут је и превезен на медицинско лечење
Млађи водник Дејан Божовић (42) из Даниловграда је страдао, а водник Марко Иковић (43) задобио је тешке телесне повреде током ангажовања на гашењу пожара у рејону Куча, саопштено је из Министарства одбране Црне Горе.
Несрећа се догодила када се цистерна за воду, којом су управљали, преврнула и склизнула низ стрму падину поред пута ка месту Купусци у Кучима, јавља РТЦГ.
"Млађи водник Божовић био је припадник 1. пешадијског батаљона, ожењен и отац четворо деце. У служби у Војсци је био од 2006. године, а вршио је дужност нишанџије на минобацачу 120мм", саопштено је из Министарства.
Повређени водник Иковић, такође припадник 1. пешадијског батаљона, збринут је и превезен на медицинско лечење.
Он има тешке телесне повреде, али је тренутно стабилно и налази се у свесном стању.
"Војска Црне Горе, у сарадњи са надлежним органима, спроводи истрагу ради утврђивања узрока и околности несреће", наводи се у саопштењу.
