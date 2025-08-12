ДОК ЦРНА ГОРА ГОРИ чланице Алијансе се још КОНСУЛТУЈУ о слању помоћи: НАТО не поседује, нити командује средствима за гашење пожара
ПОДГОРИЦА: Чланице НАТО још се консултују да ли ће послати помоћ коју је Црна Гора затражила због пожара од Алијансе.
Специјализовани хеликоптер јуче је послала Србија, а од јутрос пожаре у Црној Гори гаси и канадер из Хрватске.
Захтев Црне Горе смо поделили са савезницима у НАТО-у и партнерима. Они се тренутно консултују како би утврдили да ли и на који начин могу пружити помоћ. Такође смо у сталном контакту са црногорским властима, рекли су из Алијансе подгоричкој Побједи.
НАТО, навели су, не поседује нити командује средствима за гашење пожара.
Та средства поседују државе, и на њима је да одлуче да ли ће одговорити на захтев за помоћ. Обавиестићемо вас уколико будемо имали додатне информације, стоји у одговору.
На територији Црне Горе активни су пожари на више локација, а највећа жаришта су у Какарицкој гори, Горњим Кокотима, Пиперима, Кучима, Буљарици, Чању.
Канадер из Хрватске трентно гаси пожар у Буљарци док хеликоптер МУП-а Србије дејствује на територији Подгорице.
Премијер Милојко Спајић најавио је да ће у Црну Гори доћи више од 100 ватрогасаца из Аустрије, а помоћ очекује и из Уједињених Арапских Емирата.
Потпредседник Владе за спољне и европске послове Филип Ивановић најавио да ће током дана у Црну Гору бити упућен авион за гашење пожара из Италије.