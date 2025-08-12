clear sky
ДОК ЦРНА ГОРА ГОРИ чланице Алијансе се још КОНСУЛТУЈУ о слању помоћи: НАТО не поседује, нити командује средствима за гашење пожара

12.08.2025. 15:43 15:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
пожар
Фото: Tanjug (AP Photo/Risto Bozovic)

ПОДГОРИЦА: Чланице НАТО још се консултују да ли ће послати помоћ коју је Црна Гора затражила због пожара од Алијансе.
Специјализовани хеликоптер јуче је послала Србија, а од јутрос пожаре у Црној Гори гаси и канадер из Хрватске.

Захтев Црне Горе смо поделили са савезницима у НАТО-у и партнерима. Они се тренутно консултују како би утврдили да ли и на који начин могу пружити помоћ. Такође смо у сталном контакту са црногорским властима, рекли су из Алијансе подгоричкој Побједи.
 

НАТО, навели су, не поседује нити командује средствима за гашење пожара.
 

Та средства поседују државе, и на њима је да одлуче да ли ће одговорити на захтев за помоћ. Обавиестићемо вас уколико будемо имали додатне информације, стоји у одговору.
 

На територији Црне Горе активни су пожари на више локација, а највећа жаришта су у Какарицкој гори, Горњим Кокотима, Пиперима, Кучима, Буљарици, Чању.
 

Канадер из Хрватске трентно гаси пожар у Буљарци док хеликоптер МУП-а Србије дејствује на територији Подгорице.   
 

Премијер Милојко Спајић најавио је да ће у Црну Гори доћи више од 100 ватрогасаца из Аустрије, а помоћ очекује и из Уједињених Арапских Емирата.  
 

Потпредседник Владе за спољне и европске послове Филип Ивановић најавио да ће током дана у Црну Гору бити упућен авион за гашење пожара из Италије.
 

црна гора пожар нато црна гора
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
