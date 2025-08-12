ТРАГЕДИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ! Војник погинуо током гашења пожара, преврнула се цистерна! ДРУГИ ВОЈНИК ТЕШКО ПОВРЕЂЕН
12.08.2025. 14:19 14:38
ПОДГОРИЦА: Током акције гашења пожара у Кучима код Подгорице дошло је превртање војне цистерне са водом и један припадник Војске Црне Горе је страдао, а други је тешко повређен.
- Један припадник Војске Црне Горе је страдао, а други је задобио тешке телесне повреде током ангажовања на гашењу пожара у рејону Куча, саопштено је из Министарства одбране.
До несреће је дошло када се цистерна за воду, којом су управљали, преврнула.
- Војска Црне Горе, у сарадњи са надлежним органима, спроводи истрагу ради утврђивања узрока и околности несреће", саопштено је из Министарства одбране.
Начелник Генералштаба ВЦГ, бригадни генерал Миодраг Вуксановић, по сазнању о несрећи дошао је на лице мјеста.