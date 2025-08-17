ХИТНО ПОВУЧЕНО СА ТРЖИШТА! Популарна посластица из Дубаија садржи канцерогене токсине
Са хрватског тржишта се хитно повлачи позната чоколада због утврђеног високог нивоа микотоксина. Како наводе у европском систему за безбедност хране, откривене су прекомерне количине афлатоксина и ократоксина А у чоколадицама из Дубаија, из Уједињених Арапских Емирата.
Реч је о производу "Dubai-Schokoriegel", односно Дубаи чоколадици, које су из Дубаија дистрибуиране у Хрватску, Немачку и Шпанију. Контролом на продајном месту у Немачкој, инспектори су открили афлатоксине у уделу од 15,6 микрограма по килограму, док је дозвољено свега 1,1 микрограм.
Осим тога, откривен је и виши удео ократоксина типа А (ОТА) – 2,0 микрограма по килограму (дозвољено је 1,1 микрограм).
Ризик је оцењен као озбиљан, те је инспекција наредила хитно повлачење чоколаде са немачког тржишта, наводи се на страници RASFF Европске комисије.
Надлежне хрватске службе за сада се нису огласиле, па није познато у којим су продавницама ове чоколадице биле доступне у земљи, пише Даница.
Шта су афлатоксини?
Афлатоксини су група гљивичних токсина који престављају озбиљан ризик по здравље људи. Акутна тровања називају се афлатоксикоза и могу довести до отказивања рада јетре, па чак и смрти.
Испитивања на лабораторијским животињама показала су значајан ризик од развоја карцинома јетре при већој изложености афлатоксинима.
С друге стране, истраживања која је наручила Европска комисија показала су да микотоксин ОТА може директно оштетити ДНК, а потврђено је да у већим концентрацијама изазива карцином бубрега.
Ова супстанца је изузетно генотоксична и канцерогена, а научници упозоравају на озбиљну здравствену претњу с обзиром на то да се ократоксин типа А налази у већини прехрамбених производа, иако углавном у мањим количинама.