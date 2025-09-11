„ХРВАТСКА ЈЕ ПРОДИСАЛА БЕЗ СРПСКИХ ОБЕЛЕЖЈА“ Скандалозна изјава вође хрватских десничара Ивана Пенаве
ЗАГРЕБ: Председник крајње десног Домовинског покрета, мањег члана владајуце коалиције, Иван Пенава, тврди да је Хрватска "продисала" уласком његове странке у Владу, јер се, како каже, захваљући њима уклањају четнички споменици, а следе и реформе у пољоприврреди, енергетици и демографији.
На парламентарним изборима у априлу прошле године, Домовински покрет је освојио 14 мандата, али се у међувремену та странка поцепала, а из раскола због поделе плене, изродила се нова парламентарна странка ДОМиНО предвођена Мариом Радићем.
Истраживање Кробарометра од 25. августа ове године показало је да је Пенавин Домовински покрет пао испод цензуса од пет одсто, али и даље има подршку од 2,8 одсто.
Након страначког скупа у Тухељским Топлицама, Пенава се хвалио постигнутим резултатима његовог покрета и најавио завршну фазу, како наводи, "уклањања четничких споменика".
Реч је, наиме, о уклањању српских споменика у Хрватској који на било који начин вређају осећања Хрвата, па и ако су на ћирилици, што је регулисано Законом који је усвојен у Сабору на иницијативу Домовинског покрета.
'Хрватска је продисала јер први пут у историји владајућу коалицију чини странка деснија од ХДЗ-а", рекао је Пенава и додао:
"Морало се чекати да дође оваква политичка клима у Хрватску, да имамо Домовински покрет као саставни део Владе, да коначно након 30 и кусур година можемо рећи да никаквим четничким војводама није место у Републици Хрватској".
Рекао је и да противници њихове политике "плаше грађане Хрватске тврдњама о буђењу усташлука, а све то како би, како је казао, "зауставили процесе који су искључиво демократски", пренели су хрватски медији.