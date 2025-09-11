overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ХРВАТСКА ЈЕ ПРОДИСАЛА БЕЗ СРПСКИХ ОБЕЛЕЖЈА“ Скандалозна изјава вође хрватских десничара Ивана Пенаве

11.09.2025. 17:27 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
penava
Фото: screenshot/ Youtube

ЗАГРЕБ: Председник крајње десног Домовинског покрета, мањег члана владајуце коалиције, Иван Пенава, тврди да је  Хрватска "продисала" уласком његове странке у Владу, јер се, како каже, захваљући њима уклањају четнички споменици, а следе и реформе у пољоприврреди, енергетици и демографији.

На парламентарним изборима у априлу прошле године, Домовински покрет је освојио 14 мандата, али се у међувремену та странка поцепала, а из раскола због поделе плене, изродила се нова парламентарна странка ДОМиНО предвођена Мариом Радићем.

Истраживање Кробарометра од 25. августа ове године показало је да је Пенавин Домовински покрет пао испод цензуса од пет одсто, али и даље има подршку од 2,8 одсто.

Након страначког скупа у Тухељским Топлицама, Пенава се хвалио постигнутим резултатима његовог покрета и најавио завршну фазу, како наводи, "уклањања четничких споменика".

Реч је, наиме, о уклањању српских споменика у Хрватској који на било који начин вређају осећања Хрвата, па и ако су на ћирилици, што је регулисано Законом који је усвојен у Сабору на иницијативу Домовинског покрета.

'Хрватска је продисала јер први пут у историји владајућу коалицију чини странка деснија од ХДЗ-а", рекао је Пенава и додао:

"Морало се чекати да дође оваква политичка клима у Хрватску, да имамо Домовински покрет као саставни део Владе, да коначно након 30 и кусур година можемо рећи да никаквим четничким војводама није место у Републици Хрватској".

Рекао је и да противници њихове политике "плаше грађане Хрватске тврдњама о буђењу усташлука, а све то како би, како је казао, "зауставили процесе који су искључиво демократски", пренели су хрватски медији.

иван пенава споменици
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Пенава и даље игнорише одлуку Уставног суда о ћирилици

Пенава и даље игнорише одлуку Уставног суда о ћирилици

19.10.2020. 17:20 17:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај