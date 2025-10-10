ЗА ШТА СЕ СПРЕМАЈУ ХРВАТИ?! Комшије праве залихе хране и горива
Највреднији део залиха чини 14 производа, међу којима су пшеница, кукуруз, јунеће и свињско месо, вишенаменске цистерне и контејнери – заједно чине чак 86 одсто укупне вредности.
У стратешким робним резервама Хрватске, које служе за снабдевање становништва у случају рата или великих природних катастрофа, прошле године чуване су нешто мање количине робе него годину дана раније, али је укупна вредност залиха на крају 2024. била око четири одсто већа у односу на 2023.
Према Владином извештају о стању и управљању робним резервама за 2024. годину, вредност стратешких и тржишних залиха на крају децембра износила је 87 милиона евра, што је повећање од 4,1 одсто у односу na prethodnu годину.
Неизмењене количине меса и горива
До краја прошле године држава је чувала 56.630 тона пшенице, 26.360 тона кукуруза, 4.890 тона јечма, 109 тона тестенине и 64 тоне пиринча – што је незнатно мање него годину дана раније. Вредност пшенице процењена је на 14,6 милиона евра, кукуруза на 5,2 милиона, а јечма на 1,9 милиона евра.
Количине јунећег и свињског меса остале су исте као и 2023. године – 1.014 и 805 тона. У складиштима је било и око 5.700 тона шећера. Вредност тих производа износи 4 милиона, 2,2 милиона и 3,5 милиона евра. Нису мењане ни количине горива – око 9,7 милионалитара евродизела и 5,5 милиона литара евросупера 95.
Нове цистерне и агрегати
Током 2024. године држава је набавила додатних 20 вишенаменских цистерни и 74 агрегата, па их сада укупно има 115, односно 124. За ту набавку и куповину десетак других непрехрамбених производа потрошено је око седам милиона евра, док је још 1,7 милиона утрошено на прехрамбене артикле – попут конзерви, дечје хране и сличних производа.
Од 1.108 контејнера у власништву Равнатељства за робне резерве, готово половина (530) и даље је намењена смештају грађана погођених загребачким и петрињским земљотресом, док их је у складиштима Равнатељства било око 334.
Попис стратешких резерви спроведен је од 19. новембра до 31. децембра 2024. године на укупно 329 локација. На 228 локација попис су обавили службеници Равнатељства, док су на преосталим локацијама то чинила повереништва складиштара и корисника.
Равнатељство годину завршило с минусом
У оквиру ванредне контроле спроведене код 154 правна лица, није утврђен мањак робе. На крају децембра прошле године укупна вредност хрватских робних резерви износила је 87 милиона евра – три милиона више него годину раније.
Дирекција за робне резерве, која је задужена за набавку, складиштење и обнављање залиха, годину је завршила с мањком од око два милиона евра, јер су расходи (50,3 милиона) премашили приходе (48,3 милиона). Тај мањак покривен је вишком од пет милиона евра пренетим из 2023. године.
Осигурање основних резерви
Држава формира робне резерве како би обезбедила основно снабдевање грађана у случају рата, природних непогода или технолошких и еколошких катастрофа. Ове залихе треба да омогуће основну опскрбу за око 50.000 грађана у периоду од 15 до 60 дана.