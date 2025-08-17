ХРВАТСКУ ПОГОДИЛО НЕВРЕМЕ Због олује и града проглашен наранџасти метеоаларм
17.08.2025. 12:56 14:00
Делове Славоније јутрос је погодило невреме, уз пљускове, пао је и град. Временски услови били су драстично различити од општине до општине, па чак и од насеља до насеља.
У делу Славонског Брода интензивно је падала киша, док су Виногорје и Варош забележили и лед, јавља Плус портал.
Мреже у воћњацима Горње Врбе и Томице сагињале су се под тежином леда, а делови поља забелили су се.
Температуре су такође знатно пале, а ДХМЗ је најавио и локалне падавине са грмљавинским невременом.
За ријечку регију проглашен је наранџасти, док је у остатку земље на снази жути метеоаларм.