ХРВАТСКУ ПОГОДИЛО НЕВРЕМЕ Због олује и града проглашен наранџасти метеоаларм

17.08.2025. 12:56
Дневник
Телеграф/Дневник
Фото: Pixabay.com

Делове Славоније јутрос је погодило невреме, уз пљускове, пао је и град. Временски услови били су драстично различити од општине до општине, па чак и од насеља до насеља.

У делу Славонског Брода интензивно је падала киша, док су Виногорје и Варош забележили и лед, јавља Плус портал.

Мреже у воћњацима Горње Врбе и Томице сагињале су се под тежином леда, а делови поља забелили су се.

Температуре су такође знатно пале, а ДХМЗ је најавио и локалне падавине са грмљавинским невременом.

За ријечку регију проглашен је наранџасти, док је у остатку земље на снази жути метеоаларм.
 

невреме невреме у хрватској Хрватска
Телеграф/Дневник
Дневник
