(ФОТО) У ИСТРИ ЈОШ ЈЕДАН МОНСТРУМ ЗАВРШИО ИЗА БРАВЕ! Ево чиме је снимао голу децу на плажи!

07.08.2025. 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Полиција у Истри ухапсила је 31-годишњег немачког држављанина због сумње да је снимао голу децу на плажи

Сумњичи се за кривично дело искоришћавања деце за порнографију.

Наиме, у уторак око 18 часова, становници једног туристичког објекта приметили човека како тајно снима нагу децу на плажи ручним сатом са уграђеном камером и одмах обавестили полицију.

- Полицијски службеници су обавили претрагу просторија, возила и техничке опреме коју немачки држављанин користи, као и садржаја који је снимио, којом приликом су пронађени инкриминирајући материјали - наводи се у саопштењу ПУ Истарска.

Следеће вечери, 6. августа, мушкарац је уз кривичну пријаву предат притворској јединици Полицијске управе Истарске.

Фото: Policijska uprava istarska

- Оваква криминалистичка истраживања показују да је јавност све више освешћена о проблему снимања деце и да грађани препознају сумњиво понашање, што омогућује правовремену реакцију полиције и привођење починитеља. Полиција апелује на родитеље да чувају своју децу и да прате где су и што раде на плажи. Обуците деци купаће костиме, а уколико уочите сумњиву особу која снима децу, о томе одмах обавестите полицију на број 192 - додаје се у саопштењу.

Подсетимо, 26. јула полиција у Истри је ухапсила двојицу мушкараца, у одвојеним случајевима, због сумње да су мобилним телефонима снимали нагу децу.

 

 

 

истра педофил ухапшен
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Вести Регион
