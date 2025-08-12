clear sky
КРАЈЊЕ ДРАМАТИЧНО Милатовић сазвао ХИТНУ СЕДНИЦУ Савета за одбрану и безбедност: Предузећемо све мере...

12.08.2025. 16:18 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
crna gora pix
Фото: Pixabay.com

ПОДГОРИЦА: Црногорски председник Јаков Милатовић сазвао је хитну седницу Савета за одбрану и безбедност за 18 сати у Вили Горица, због драматичне ситуације изазване ширењем пожара широм државе.

На седницу су, поред чланова Савета, позвани министри унутрашњих послова и одбране, начелник Генералштаба Војске Црне Горе и директор Управе полиције.  
 

Председник Милатовић је јутрос разговарао са председником Хрватске Зораном Милановићем након чега је хрватски канадер стигао у Црну Гору.   
 

Такође је захвалио Председнику Србије Александру Вучићу на подршци коју је послала Србија.   
 

Касније у току дана разговарао је и са Радмилом Шекеринском, заменицом генералног секретара НАТО-а. 
 

Она је Председника обавестила да је активиран Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (ЕАДРЦ Ц) – главни механизам НАТО-а за цивилни одговор у ванредним ситуацијама чиме је државама чланицама упућен захтев за хитну помоћ, саопштено је из Кабинета црногорског председника.  
 

Црна Гора мора координисано да предузима све мере како би заштитила животе грађана, њихову имовину и природна богатства земље, закључио је Милатовић. 

 

