КРВАВА ПУЦЊАВА ИЗ ДВА АУТОМОБИЛА У ТЕТОВУ: Један убијен, четворо рањених, повређени и међу случајним пролазницима
11.08.2025. 11:20 11:22
У Тетову је дошло је до пуцњаве између људи у два аутомобила, у којој је један мушкарац изгубио живот, а најмање четири особе су рањене.
Међу повређенима је и девојка која се затекла у близини и задобила је повреду од случајног метка, преноси Телма. Двојица мушкараца са прострелним ранама пребачена су у клинике у Скопљу, док су још три лица са повредама хоспитализована у Клиничкој болници у Тетову.
Пуцњава је избила када су људи из два возила почели да пуцају једни на друге, што је резултирало и саобраћајном несрећом. Након тога, оба аутомобила су напустила место догађаја.
Полиција је покренула истрагу како би расветлила овај случај.