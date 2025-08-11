clear sky
КРВАВА ПУЦЊАВА ИЗ ДВА АУТОМОБИЛА У ТЕТОВУ: Један убијен, четворо рањених, повређени и међу случајним пролазницима

11.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ РТС
Фото: pixabay.com

У Тетову је дошло је до пуцњаве између људи у два аутомобила, у којој је један мушкарац изгубио живот, а најмање четири особе су рањене.

Међу повређенима је и девојка која се затекла у близини и задобила је повреду од случајног метка, преноси Телма. Двојица мушкараца са прострелним ранама пребачена су у клинике у Скопљу, док су још три лица са повредама хоспитализована у Клиничкој болници у Тетову.

Пуцњава је избила када су људи из два возила почели да пуцају једни на друге, што је резултирало и саобраћајном несрећом. Након тога, оба аутомобила су напустила место догађаја.

Полиција је покренула истрагу како би расветлила овај случај.

