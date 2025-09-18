МАЛЕНОГ ЕМИРА ДАНАС ИСПРАЋАЈУ НА ВЕЧНИ ПОЧИНАК Дечак од 16 месеци изгубио живот у језивој несрећи
У хуманитарном насељу у Церику 16. септембра догодила се тешка породична несрећа у којој је шеснаестомесечни дечак преминуо након што га је, возећи аутомобил уназад, нехотице прегазио отац.
Дечак је хитно превезен у Медицински центар Бијела, где су лекари покушали реанимацију, али, нажалост, није му било спаса.
Џеназа-намаз маленом Емиру Х. клањаће се у четвртак, 18.09.2025., после икиндије (16.20) испред џамије на Ивицима, а укоп ће се обавити на градском мезарју Мераје у Брчком.
"Породици упућујемо искрено саучешће и дову да им Узвишени Allah подари сабур у овим тешким тренуцима. Нека маленом Емиру Господар подари вечни Џенет", стоји у бројним порукама упућеним породици и маленом Емиру.
Мештани Церика и комшије породице и даље су у неверици. Описују оца као брижног, мирног и вредног човека, посвећеног породици.
"Ово је несрећан случај који је могао да се деси било коме", кажу мештани, наглашавајући да у заједници влада тиха солидарност и спремност да се породици помогне колико год је могуће.
Подсетимо, портпаролка полиције Џевида Хукичевић потврдила је да су службеници одмах изашли на лице места и предузели све радње из надлежности ради утврђивања околности трагедије.