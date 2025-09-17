broken clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Лекари нису успели да спасу дете! ОТАЦ ПРЕГАЗИО СИНА ДОК ЈЕ ВОЗИО У РИКВЕРЦ Огромна породична трагедија у Брчком

17.09.2025. 16:31 16:34
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Дете, које је са повредама довезао отац у Здравствени центар Брчко, преминуло је упркос свим напорима здравствених радника, потврдио је портпарол ове јавне здравствене установе Сеад Шадић.

Шадић је рекао да је дете преминуло јуче.

Из Полиције Брчко дистрикта раније су саопштили да су јуче око 10 часова обавештени из Здравственог центра да је отац довезао дете у веома тешком стању и да покушавају да га реанимирају, преноси Српскаинфо.

Према тврдњама мештана, реч о породичној трагедији у хуманитарном насељу Церик у којој је отац возећи аутомобил уназад из нехата прегазио шеснаестомесечног сина.

Полиција је одмах након пријаве изашла на лице места и предузели су све мере и радње из своје надлежности на утврђивању околности овог догађаја, рекла је портпарол полиције Џевида Хукичевић, пише Блиц.
 

трагедија дете дете погинуло брчко
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХОРОР У НЕМАЧКОЈ! После свађе на паркингу 18-годишњак намерно прегазио дечака (12), тинејџер одмах умро
n

ХОРОР У НЕМАЧКОЈ! После свађе на паркингу 18-годишњак намерно прегазио дечака (12), тинејџер одмах умро

12.09.2025. 18:03 18:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај