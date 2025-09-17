Лекари нису успели да спасу дете! ОТАЦ ПРЕГАЗИО СИНА ДОК ЈЕ ВОЗИО У РИКВЕРЦ Огромна породична трагедија у Брчком
Дете, које је са повредама довезао отац у Здравствени центар Брчко, преминуло је упркос свим напорима здравствених радника, потврдио је портпарол ове јавне здравствене установе Сеад Шадић.
Шадић је рекао да је дете преминуло јуче.
Из Полиције Брчко дистрикта раније су саопштили да су јуче око 10 часова обавештени из Здравственог центра да је отац довезао дете у веома тешком стању и да покушавају да га реанимирају, преноси Српскаинфо.
Према тврдњама мештана, реч о породичној трагедији у хуманитарном насељу Церик у којој је отац возећи аутомобил уназад из нехата прегазио шеснаестомесечног сина.
Полиција је одмах након пријаве изашла на лице места и предузели су све мере и радње из своје надлежности на утврђивању околности овог догађаја, рекла је портпарол полиције Џевида Хукичевић, пише Блиц.