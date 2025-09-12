clear sky
27°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХОРОР У НЕМАЧКОЈ! После свађе на паркингу 18-годишњак намерно прегазио дечака (12), тинејџер одмах умро

12.09.2025. 18:03 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
n
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

БЕРЛИН: Немачка полиција и тужилаштво потврдили су да је 18-годишњи младић ухапшен и да му је одређен притвор због сумње да је усмртио дванаестогодишњег дечака након вербалног сукоба у граду Нидернхалу на југозападу Немачке.

Инцидент се догодио у четвртак увече, око 20.20 часова, на паркингу супермаркета.

Према информацијама полиције, 18-годишњак и његов 16-годишњи сапутник су се посвађали са двојицом дечака, старих 12 и 13 година, из за сада непознатих разлога, преноси Билд.

Након сукоба, док су се дечаци удаљавали, један на бициклу, а други на тротинету, осумњичени је ушао у аутомобили ударио дванаестогодишњег дечака, који је од задобијених повреда преминуо на лицу места.

Други дечак прошао је без повреда.

Осумњичен је одмах ухапшен, а данас му је одређен притвор због сумње на убиство. Тужилаштво није саопштило да ли се осумњичени и жртва знају од раније, а додатне информације очекују се након вештачења. На месту трагедије окупљени су грађани, родбина и пријатељи страдалог дечака који су положили цвеће и упалили свеће.

немачка ухапшен прегажен дечак
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај