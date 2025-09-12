ХОРОР У НЕМАЧКОЈ! После свађе на паркингу 18-годишњак намерно прегазио дечака (12), тинејџер одмах умро
БЕРЛИН: Немачка полиција и тужилаштво потврдили су да је 18-годишњи младић ухапшен и да му је одређен притвор због сумње да је усмртио дванаестогодишњег дечака након вербалног сукоба у граду Нидернхалу на југозападу Немачке.
Инцидент се догодио у четвртак увече, око 20.20 часова, на паркингу супермаркета.
Према информацијама полиције, 18-годишњак и његов 16-годишњи сапутник су се посвађали са двојицом дечака, старих 12 и 13 година, из за сада непознатих разлога, преноси Билд.
Након сукоба, док су се дечаци удаљавали, један на бициклу, а други на тротинету, осумњичени је ушао у аутомобили ударио дванаестогодишњег дечака, који је од задобијених повреда преминуо на лицу места.
Други дечак прошао је без повреда.
Осумњичен је одмах ухапшен, а данас му је одређен притвор због сумње на убиство. Тужилаштво није саопштило да ли се осумњичени и жртва знају од раније, а додатне информације очекују се након вештачења. На месту трагедије окупљени су грађани, родбина и пријатељи страдалог дечака који су положили цвеће и упалили свеће.