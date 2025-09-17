(ФОТО) „Нека Гаврилова светлост настави да обасјава пут…“ ПОРУКА МАМЕ ПРЕМИНУЛОГ ДЕЧАКА РАСПЛАКАЛА СРБИЈУ Има само једну молбу
Мали Гаврило Ђурђевић из Чумића, дечак који је боловао од спиналне-мишићне атрофије и који је ујединио читаву земљу у борби за најскупљи лек на свету, нажалост нас је напустио.
Његова храброст, невин осмех и велика борба покренули су талас љубави и солидарности какав се ретко виђа. Захваљујући њему, научили смо да нема граница када је у питању хуманост и да се читава нација може ујединити око једног детета, објављено је на инстаграм страници kragujevcani.rs.
Тужну вест на Инстаграму потврдила је и његова мајка Невена. Она је за све имала једну молбу.
Уместо цвећа које вене, молимо вас да свој дар, у знак сећања на Гаврила оставите у кутију за малог Воју, којем је хитно потребо лечење у Риму. Нека Гаврилова светлост настави да обасјава пут другом детету, написала је она.
Саопштила је да ће мали Гаврило бити сахрањен 19. септембра.
Мали Гаврило преминуо је свега десет дана након петог рођендана.
Данас славимо живот једног посебног дечака - нашег Гаврила. Дечака који нас је научио шта значи борба и храброст. Који сваким осмехом руши границе и враћа веру. Гаврило није само дете, он је светлост, он је покрет у миру, он је срце које куца гласније од сваког изазова. Преживео је више него што многи од нас могу да замисле, а и даје сија. И учи нас да не одустајемо, написала је тада његова мајка.
Она се затим захвалила сину што их је научио животним вредностима, пише Телеграф.
Хвала што сваког дана показујеш колико љубав може да буде јака. И драгом Богу хвала на теби. Срећан ти рођендан наш јуначе. Нека ти живот буде пун љубавци, осмеха и светлости какве само ти можеш да донесеш, додала је она.
Подсетимо, мали Гаврило је пре четири године примио најскупљи лек на свету у болници у Будимпешти.