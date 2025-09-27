МАСОВНА ТУЧА ГРКА И АЛБАНАЦА, СЕВАЛИ НОЖЕВИ НА ЖУРЦИ Четоворо завршило у болници након крвавог обрачуна на Ситонији
Крвава туча избила је у месту Метаморфоси, на Ситонији у Грчкој, у раним јутарњим сатима када је сукоб између групе људи прерастао у масовну тучу ножевима. У инциденту је повређено четворо људи, међу којима су тројица Албанаца и један Крићанин који је покушао да раздвоји учеснике туче.
Према првим информацијама, инцидент се догодио око 2.30 сати на раскрсници, током догађаја који је организовало Удружење Крићана у Метаморфосију. Група Албанаца која је напуштала фестивал посвађала се око безначајне ствари, што је убрзо довело до физичког сукоба. Првобитно кошкање претворило се у бруталну тучу у којој је учествовало око 20 људи, а убрзо су потегнути и ножеви.
Четворо људи завршило у болници
У сукобу су повређена четворица мушкараца који су пребачени у болницу.
Двојица Албанаца задобила су тешке повреде грудног коша, ребара и пазуха. Још један Албанац повређен је у пределу руке, ребара и грудног коша, а имао је и подливе на лицу. Крићанин, који је покушао да смири и раздвоји учеснике, задобио је повреде леђа након што је нападнут током сукоба.
Истрага о могућим саучесницима
Полиција је покренула истрагу како би утврдила све околности крвавог догађаја, као и број евентуалних саучесника. Надлежни истичу да је насиље избило из тривијалног разлога, али се у кратком року претворило у озбиљну и опасну ситуацију.