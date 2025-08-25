clear sky
МИЛО ЂУКАНОВИЋ САВЛАДАО АЈКУЛУ Рибари имали пуне руке посла, у Јадранском мору најезда ове немани

25.08.2025. 12:13 13:01
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Телеграф.рс
ajkula
Фото: unsplash.com, ilustracija

Рибари на Јадрану су јуче поподне имали пуне руке посла када су забележена два блиска сусрета са ајкулама.

Прво се у близини острва Жирја код Шибеника, ајкула закачила на штап током пецања.

Други блиски сусрет са ајкулом на Јадрану догодио се у Црној Гори на око миљу од Петровца. Ајкула је уловљена на парангал, а рибар Мило Ђукановић ју је на крају после велике борбе пустио.

Ајкуле у Јадрану нису честа појава, али стручњаци подсећају да их има у мањим популацијама и да се повремено приближе обали у потрази за храном. Иако најчешће нису опасне за људе, саветује се опрез и поштовање правила риболова.

Стручњаци упозоравају да се ајкуле приближавају обали услед загревања мора, чемму доприносе високе температуре које су биле у овом делу Јадрана последњих недеља.

За овакве рибе користе се изузетно јаки штапови који могу да издрже огромну силу. Када ајкула загризе, борба може да траје више сати, а када се ајкула доведе до брода, никад се не вади рукама.

ајкула Црна Гора Хрватска
Вести Регион
