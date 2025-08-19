clear sky
МЛАДИЋ (18) ИСПАО КРОЗ ПРОЗОР АУТОМОБИЛА У ПОКРЕТУ Хитно пребачен на интензивну негу БОРИ СЕ ЗА ЖИВОТ

19.08.2025. 07:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
najnovija opsta

Једва пунолетан младић (18) тешко је настрадао након што се возио седећи на спуштеном прозору, пише Даница.хр.

У једном тренутку током вожње пао је на асфалт. Завршио је у болници на одељењу интензивне неге с изузетно тешким телесним повредама.


Око 2.55 сати ујутру у Бјеловару дошло је до несрећног догађаја, јавља Полицијска управа. Возач (20) управљао је путничким аутомобилом, док се његов 18-годишњи сапутник превозио на возилу седећи на возачевим вратима!

Како открива полиција, он је кроз спуштени прозор на предњим левим вратима седео на вратима с ногама и рукама изван возила. Рукама се придржавао за врата и кров возила. 

"У наставку вожње младић је пао на коловоз и задобио повреде. Превезен је у болницу у Бјеловар, где је смештен на одељење интензивне неге", кажу у бјеловарској полицији.

(Telegraf.rs)

саобраћајна несрећа
Вести Регион
