ПЛИВА БРЗИНОМ ОД 108 km/h
НАЈБРЖА РИБА СВЕТА КРСТАРИ ЈАДРАНОМ Ајкула од 400 кила појела улов рибару ДА ЛИ ОВОЈ ГРДОСИЈИ И ЉУДИ МОГУ БИТИ ПЛЕН
Снимак са Јадрана, на којем се види како чувеном туноловцу из Водица Антону Роци ајкула једе плен, тачније туну тешку 30 килограма коју је ухватио, обишао је регион.
Ајкула се намерила на туну која се Антону закачила за удицу и прегризла је рибу на пола. Сам Антон рекао је за медије да "ово још није доживео".
Након снимка, многи су се запитали која је ово ајкула у Јадрану и да ли је опасна. Одговор на то дао је Ален Солдо, професор на Одељењу за студије мора Универзитета у Сплиту.
"Ради се о дугоносој ајкули, а мако је колоквијални назив из енглеског језика. Она је стални становник Јадрана, али ради се о космополитској риби која плива широм света. Занимљиво, 30-ак година није био забележен нити један налаз, али се у задњих седам, осам година бележи у јужном и средњем Јадрану што би одговарало рибарима који су га видели код Жирја", објаснио је Солдо за Express. На снимку се види и како гризе брод, али Солдо сматра да се не ради ни о каквом нападу на брод.
"Оно није био никакав напад на брод, то је једноставно понашање када је дошло до ударца у брод, они нису познати по нападима на бродове. А што се тиче чињеница да их нисмо видели 30 година, то је зато што су критично угрожени и њихов број је драстично смањен. У задњих десет година се уводе заштите, па се надамо да ће се популација опоравити иако тренутно немамо егзактне податке да се опорављају. Улогу игра и чињеница да се држе пучине и готово никада неће доћи у плићак па је и због тога сусрет с њима јако редак", објаснио је сплитски професор. Да ли је опасна за људе?
"Потенцијално јесу. То је сродник велике беле ајкуле и атлантске ајкуле, расте и до 400 килограма и четири метра. За разлику од велике беле, атлантска и дугоноса ајкула се држе пучине и не долазе близу обале тако да је шанса да се страда од њих мања", рекао је стручњак и открио да се ради о можда и најбржој риби на свету.
"Претпоставља се да је ова ајкула једна од најбржих риба на свету, то значи и да јој је чељуст прилагођена лову брзих риба. Храни се од мале плаве рибе до скуша, паламида, локарде, туне, а вероватно и иглуне и те врсте већих пелагичних риба јер може према неким теоријама пливати и до 107-108 км/х", открио је занимљивост професор.