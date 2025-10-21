(ВИДЕО) СТРАШНА ЕКСПЛОЗИЈА У МОЛ-овој РАФИНЕРИЈИ: Град обавијен црним димом СТАНОВНИЦИ У СТРАХУ
У рафинерији наfte МОЛ у Сажаломбатију, Мађарска, синоћ је избио снажан пожар, а становници су пријавили да су чули и експлозију.
Ватрогасци су успели да локализују пожар, али интервенција је трајала дубоко у ноћ.
Према извештајима портала index.hu, након експлозије над градом се надвило велико облаче дима, видљиво на километре. Срећом, нема повређених.
Градоначелник Сажаломбате, Михаљ Везер, потврдио је да се пожар догодио у постројењу AV3 рафинерије Дунае МОЛ-а и да је ватрогасна служба компаније брзо реаговала. Он је додао да су на лицу места све хитне службе, укључујући мобилни лабораторијум за заштиту од катастрофа, радиле на безбедном гашењу, користећи специјализоване материјале за контролу пожара.
Током интервенције настали густ дим био је видљив из околних насеља, али нема угрожених становника, а званична истрага о узроку инцидента је у току.