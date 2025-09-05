НАПАД НА ПАНТОВЧАКУ Хтео код Милановића, пријавио да у колима има бомбу
Полиција га је привела ради криминалистичког истраживања и утврђивања евентуалних кривичних дела.
Мушкарац средњих година изазвао је инцидент испред комплекса Кабинета хрватског председника Зорана Милановића на Пантовчаку, где се у преподневним сатима вербално сукобио са припадницима обезбеђења, а наводно је покушао и неовлашћено да уђе у комплекс.
На крају је позвана и полиција која га је привела на криминалистичко истраживање. Према незваничним информацијама Јутарњег листа, мушкарац, за кога се касније утврдило да је 67-годишњак из Загреба, покушао је да уђе у комплекс испод рампе, а када су га припадници обезбеђења зауставили, почео је несувисло да говори, између осталог рекавши да у аутомобилу, којим је дошао до Пантовчака и који је био паркиран у близини, има бомбу.
Због тога су припадници обезбеђења позвали полицију која је убрзо стигла и привела га.
Претресом аутомобила показало се, срећом, да је мушкарац празно претио, односно никаква бомба, експлозив или оружје нису пронађени.
Полиција је мушкарца одвела на криминалистичко истраживање како би се утврдило да ли у његовом поступању има елемената кривичног дела или прекршаја, али ће се свакако покушати да утврде и разлози који су га навели на такво понашање.
Иако до сада никада није био забележен сличан инцидент, односно покушај насилног уласка у државни објекат највишег нивоа заштите, последњих година полиција и Државно тужилаштво процесуирали су низ претњи против највиших државних функционера Хрватске, али се углавном радило о вербалним претњама преко друштвених мрежа или електронске поште.