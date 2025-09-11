(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТАН ПРИЗОР Морска пијавица у Црној Гори фасцинирала посматраче
На Инстаграм страници „Подгорички времеплов“ објављено је да је у Црној Гори забележен један занимљив метеоролошки феномен – морска пијавица.
Иако многи мисле да је редка појава, она се у ствари чешће јавља, нарочито током нестабилних временских прилика.
Многи погрешно изједначавају морску пијавицу са торнадом, али она је слабијег интензитета и формира се искључиво изнад водене површине. Настала из кумулусних облака због велике разлике у температури између мора и ваздуха, ова појава изазива снажне вртлоге.
У прошлости су морске пијавице људи сматрали морским чудовиштима, а у Бару су чак користили магијске ритуале како би их одвратили и „расјецали“ ножем да не би нанеле штету.
Иако мање интензивне од торнада, морске пијавице могу бити веома опасне – у „зрелој“ фази досежу брзину ветра до 100 km/h, висину до 1000 метара и крећу се брзином од 50 до 80 km/h, наводи се на Инстаграм страници Подгорички времеплов.