(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТАН ПРИЗОР Морска пијавица у Црној Гори фасцинирала посматраче

пијавица
Фото: printscreen/Instagram/Podgoricki vremeplov

На Инстаграм страници „Подгорички времеплов“ објављено је да је у Црној Гори забележен један занимљив метеоролошки феномен – морска пијавица.

Иако многи мисле да је редка појава, она се у ствари чешће јавља, нарочито током нестабилних временских прилика.

Многи погрешно изједначавају морску пијавицу са торнадом, али она је слабијег интензитета и формира се искључиво изнад водене површине. Настала из кумулусних облака због велике разлике у температури између мора и ваздуха, ова појава изазива снажне вртлоге.

У прошлости су морске пијавице људи сматрали морским чудовиштима, а у Бару су чак користили магијске ритуале како би их одвратили и „расјецали“ ножем да не би нанеле штету.

Иако мање интензивне од торнада, морске пијавице могу бити веома опасне – у „зрелој“ фази досежу брзину ветра до 100 km/h, висину до 1000 метара и крећу се брзином од 50 до 80 km/h, наводи се на Инстаграм страници Подгорички времеплов.

