НЕЗНАТАН ПАД ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Ево колике су плате биле у јулу

26.08.2025. 19:13 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

БАЊАЛУКА: Просечна нето плата у Републици Српској у јулу је износила 1.556 конвертабилних марака (КМ), што је око 795,6 евра, саопштио је данас Савез синдиката Републике Српске.

Поменута просечна плата мања је за осам КМ у односу на јуну, пренео је РТРС.

Породице у Српској највише новца трошиле су на прехрану 1.269 КМ или око 648,8 евра.

У саопштењу се наводу да је за становање и комуналне услуге било потребно 667 КМ (341 евра), а за превоз 226 КМ (115,5 евра).

Набавка одеће и обуће коштала је 221 КМ (113 евра), док је за текуће одржавање домаћинства у јулу било потребно издвојити 161 КМ (59,3 евра).

Синдикална потрошачка корпа за јул износила је 2.750 КМ (1.406 евра), а просечна нето плата је покрива са око 57 процената, прецизирали су из Савеза синдиката.

Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одећу и обућу, хигијену и негу здравља, превоз, образовање и културу.

