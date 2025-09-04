НИЈЕ МУ ПРОШЛО Млади Никшићанин (23) запалио луксузног четвороточкаша да би извукао новац од осигурања
Пошто је покушао да запали скупоцени ауди Q7, употребивши убрзивач пожара на свом возилу, како би наплатио осигурање, поднета је кривична пријава против младог Никшићанина.
Полицијски службеници су одмах изашли на лице места где су утврдили да је реч о возилу марке Ауди, модел Q7, власништво Л. А. (23) из Никшића. Пожар је локализован од стране припадника Службе заштите и спашавања Никшић, док је на возилу причињена материјална штета.
Са догађајем су полицијски службеници упознали тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу који је квалификовао кривично дело изазивање опште опасности и наложио предузимање активности у циљу расветљавања догађаја и идентификације, лоцирања и процесуирања извршиоца.
– Након низа спроведених оперативно-тактичких мера и радњи на утврђивању свих чињеница и околности овога догађаја, полицијски службеници Регионалног центра безбедности „Запад“, Одељења безбедности Никшић, обезбедили су доказе који упућују на сумњу да је сами власник возила, Л.А. из Никшића, уз претходни договор са другим, за сада непознатим лицима, уз употребу убрзивача пожара на свом возилу изазвао пожар у циљу покушаја наплате осигурања код осигуравајуће куће – потврђено је за РИНУ у УП.
Са свим чињеницама и предузетим мерама и радњама упознат је поступајући тужилац који је извршио преквалификацију кривичног дела изјаснивши се да се у радњама Л.А. стичу елементи кривичног дела превара у осигурању.
Против Л.А. је поднета кривична пријава у редовном поступку.