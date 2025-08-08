МИСТЕРИЈА У КОМШИЛУКУ:
НИКО СЕ НИЈЕ ЈАВИО ДА ПРЕУЗМЕ 37 МИЛИОНА ЕВРА! У Словенији извучен добитник, Еуроџекпот још увек чека на власника
У Словенији још увек траје потрага за власником другог највећег добитка у историји земље. Реч је о невероватних 37.344.472,10 евра освојених на Еуроџекпоту пре два месеца – а срећник се још није јавио.
Добитни листић уплаћен је у Крању, на адреси Цеста Станета Жагарја 69, а извучена комбинација 42. кола гласила је: 11, 17, 19, 33, 40 и додатни бројеви 7 и 12.
Рок за подизање премије истиче 21. августа 2025. године. Ако се добитник не појави у року од 90 дана од извлачења, према правилима игре, новац се враћа у фонд Еуроџекпота.
У случају исплате, нови словеначки милионер би добио 31.742.801,29 евра (након пореза), док би општина његовог пребивалишта инкасирала 5.601.670,81 евро.
Подсећања ради, последњи значајан непреузети добитак износио је 1.307.522,30 евра, а након што се добитник није јавио, износ је враћен у игру Лото, преноси Телеграф.
Телеграф, Биз портал