Гутереш отворио седницу Генералне скупштине: УН СУ ВИШЕ ОД МЕСТА ОКУПЉАЊА, АЛИ СУ ЊЕНИ ПРИНЦИПИ "ПОД ОПСАДОМ"
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш отворио је данас седницу Генералне скупштине и поручио да су Уједињене нације "више од места окупљања", али и упозорио да су њени принципи "под опсадом".
"УН су морални компас, снага за мир и одржавање мира, чувар међународног права, катализатор одрживог развоја, линија за помоћ људима у кризи, светионик људских права и центар који претвара ваше одлуке, одлуке држава чланица, у акције", рекао је он.
Гутереш је указао да је свет ушао у доба убрзаног људског страдања и упозорио да су принципи које су УН успоставиле "под опсадом".
Такође, позвао је на спровођење мера које је прописао Међународни суд правде (ИЦЈ) о рату у Гази.
"Међународни суд правде издао је правно обавезујуће привремене мере у случају под називом Примена Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида у Појасу Газе. Мере које је прописао ИЦЈ морају се спровести - у потпуности и одмах", поручио је Гутереш на отварању седнице Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку.
Говорећи о ратовима у Судану, Украјини и Гази, генерални секретар светске организације је позвао на прекид ватре.
"У Гази се ужаси приближавају трећој монструозној години. Они су резултат одлука које пркосе основној хуманости. Размере смрти и разарања су веће од било ког другог сукоба у мојим годинама као генералног секретара", истакао је Гутереш, обраћајући се препуној сали светских лидера.
Он је подсетио да су пре 80 година УН основане на принципима сарадње и мира, али, како је навео,"ти идеали су сада угрожени".
"Ушли смо у доба безобзирних поремећаја и неумољиве људске патње. Погледајте око себе. Принципи Уједињених нација које сте ви успоставили су под опсадом. Стубови мира и напретка попуштају под теретом некажњивости, неједнакости и равнодушности", упозорио је Гутереш.
Он је у уводном обраћању поручио и да "треба да изаберемо климатску правду".
Будућност чисте енергије више није далеко обећање. Она је већ ту. Ниједна влада, индустрија нити посебна интересна група то не може да заустави. Али неки покушавају. Тиме наносе штету економијама, закључавају високе цене и пропуштају историјску прилику. Фосилна горива су опклада која се губи" истакао је Гутереш.
Како је навео Ројтерс, његове речи представљају оштар контраст у односу на енергетску агенду америчког председника Доналда Трампа.
Током свог другог мандата у Белој кући, Трамп је кочио развој ветроелектрана и соларних постројења, која су била камен темељац климатске и енергетске агенде бившег америчког председника Џозефа Бајдена.
Трамп је обновљиве изворе енергије назвао непоузданима и скупима, оценивши да они потискују поузданије изворе, да се ослањају на ланце снабдевања под страном контролом и да штете животној средини, навела је агенција.