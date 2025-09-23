clear sky
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ХАОС У ТАЈВАНУ НАКОН ИЗЛИВАЊА ЈЕЗЕРА Бујице теку улицама, погинуле две особе, нестало 30, чак 300 ЗАРОБЉЕНО

23.09.2025. 17:42 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
X @WeatherMonitors
Фото: X @WeatherMonitors

ТАЈПЕЈ: Ватрогасна служба Тајвана саопштила је данас да су након изливања језера у источном округу Хуалијен, које су препуниле реке које су набујале због тајфуна, две особе погинуле, а да је око 30 људи нестало.

Према саопштењу локалних званичника, поплавна вода из баријерног језера Матаи'ан Крик поплавила је општину Гуангфу у округу Хуалијен, преноси Ројтерс.

Ватрогасна служба округа Хуалијен је саопштила да су два пацијента преминула након што нису могла да добију медицинску помоћ због поплава, док је скоро 300 других остало заробљено.

Бујице воде које су преплавиле насеље достигле су висину скоро до једног спрата, пре него што су почеле да се повлаче.

Тајван је од јуче на удару спољног обода супертајфуна Рагаса.

 

тајван поплаве Поплаве Тајфун бујице
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај