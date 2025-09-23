(ВИДЕО) ХАОС У ТАЈВАНУ НАКОН ИЗЛИВАЊА ЈЕЗЕРА Бујице теку улицама, погинуле две особе, нестало 30, чак 300 ЗАРОБЉЕНО
ТАЈПЕЈ: Ватрогасна служба Тајвана саопштила је данас да су након изливања језера у источном округу Хуалијен, које су препуниле реке које су набујале због тајфуна, две особе погинуле, а да је око 30 људи нестало.
Према саопштењу локалних званичника, поплавна вода из баријерног језера Матаи'ан Крик поплавила је општину Гуангфу у округу Хуалијен, преноси Ројтерс.
Ватрогасна служба округа Хуалијен је саопштила да су два пацијента преминула након што нису могла да добију медицинску помоћ због поплава, док је скоро 300 других остало заробљено.
Бујице воде које су преплавиле насеље достигле су висину скоро до једног спрата, пре него што су почеле да се повлаче.
Тајван је од јуче на удару спољног обода супертајфуна Рагаса.