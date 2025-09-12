"Нису цигарете криве..." МЕДОЈЕВИЋ ОПЛЕО ПО БИВШЕМ ПРЕМИЈЕРУ ЦРНЕ ГОРЕ: Да је ово правна држава Кривокапић би био у затвору!
ПОДГОРИЦА:Председник покрета за промене (ПзП) Небојша Медојевић оплео је по некадашњем црногорском премијеру Здравку Кривокапићу, поручивши да је Црна Гора правна држава овај "изнајмљени" премијер би већ био у затвору због шверца цигарета и корупције.
Само у овој несрећној држави, оваква удбашка уштва може да буде премијер у кључном историјском тренутку за будућност наше државе. Браво за Даку (сведока сарадника) какву је будалетину продао (митрополиту) Амфилохију за носиоца наше (Демократски фронт) листе!!", написао је Медојевић на Фејсбуку.
Кривокапић од одласка с власти свако мало критикује Српску православну цркву и Србију, а Медојевић истиче да је њега инсталирао Дака Давидовић са Милом Ђукановићем, Жељком Ивановићем и Мишком Перовићем.
А, у затвору би, каже, био због шверца цигарета и корупције у пословима чланова његове породице и корупције.
Медојевић је на Фејсбуку поделио и видео снимак једне прес конференције из 2021. године, када је казао да је по његовим сазнањима у Луци Бар у складиштима Слободне царинске зоне огромна количина цигарета која тамо стоји и чека куда да се дистрибуира. Тада је на власти био премијер Здравко Кривокапић и његова експертска Влада.
С друге стране тужилаштво, полиција и АНБ не покрећу питање чије су те цигарете и ко је прави власник, као и да се ти људи похапсе и да се подигне оптужница. Влада је уместо тога одлучила да забрани складиштење цигарета у Слободној зони у Бару. Нису цигарете криве и није крива Лука Бар већ људи који шверцују, поручио је тада лидер ПзП-а.
Видели сте, каже Медојевић, да је тачно све оно што сам причао претходних месеци. Међутим, Влада уместо хапшења одлучује да забрани складиштење цигарета у Слободној зони у Бару.
Да будем мало комичан, нису цигарете криве, није крива ни Слободна зона, ни Лука Бар, већ појединци који шверцују. Ја бих волео да се види што више робе у Слободној зони ако је легална. Али како иде шверц, овде цигарете уђу регуларно али у самој Слободној зони Луке Бар промене се цигарете и онда оне нестају пребацују се на црно тржиште и дистрибуирају се даље. У папирима које се достављају царини та роба наставља да иде на лажне дестинацијама које су обично ратна подручја. На крају папири нестану и не може да се открије где те цигарете иду а сви знамо да оне иду како на домаће тако и на европско тржиште, казао је Медојевић.
Како је додао, на његове раније изјаве реаговали су премијер и вицепремијер казавши да шверца у Црној Гори нема, да би касније потврдили изјаве које је Медојевић говорио још 2016. године.
С овим инцидентом у мају где је под окриљем ове власти уз знање Милојка Спајића и премијера Кривокапића, 940 тона цигарета шверцовано из Луке Бар, ја сам одмах реаговао и обавестио црногорску јавност и сећате се да је Кривокапић одмах рекао уз Абазовића да шверца у Црној Гори нема и тражило се од мене да ја доставим доказе. Сада чујем Абазовића да помиње бројке које сам ја помињао 2016. да се шверцује од 500 до 600 контејнера и да се шверцује од 500 до 600 милиона евра годишње. Према мојим сазнањима 100 евра по 'кејсу' иде некоме из врха власти. Раније је то ишло браћи Ђукановић а друга грана је био Зоран Лазовић и они су годинама делили профит а укључени су били и други бизнисмени, тајкуни, корумпирани представници ДБ-а, полиције, царине, специјализовани агенти, који су деценијама водили тај посао, истакао је Медојевић.
Он даље истиче да за актуелну Владу, “шверцери имају уважени статус“.
У овој ситуацији у којој смо сада, није направљена лустрација и демонтажа претходног система, а за премијера криминалне групе имају уважени статус. Он не жели да смени и пензионише Мила Ђукановића, главног човека за блокаду било каквих истрага. Ту се ради о породичној, приватној злоупотреби и чини се да нова власт нема политичке храбрости и воље да процесуира оне који су 28 година шверцовали цигарете и зарадили милијарде евра од овога. Ова власт не само да није процесуирала одговорне људе него је и сама учествовала у шверцу 94 контејнера цигарета. Искључиво због притисака међународне заједнице и притисака Демократског фронта и сазнања које ја имам ова Влада мора да престане са тим послом, казао је тада Медојевић.