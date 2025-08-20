ОВА НАМИРНИЦА НЕОЧЕКИВАНО СЕ НАШЛА НА ЦРНОМ ТРЖИШТУ Једна бака није ни слутила да ће ПОСТАТИ ШВЕРЦЕРКА
У Хрватској нема кокошијих јаја, а земља се суочава са неочекиваном кризом.
На места у расхладним витринама која су до јуче била резервисана за јаја, данас су смештени други производи, на пример млеко. Док се трговачки центри извињавају купцима због недостатка ове многима изузетно важне прехрамбене намирнице, спас стиже из малих кокошињаца.
Да, добро сте прочитали. Бакице са села постале су нове „јајне мафијашице“, а њихова дворишта извор јаја у којима се развија црно тржиште где оне владају. Цена паковања од десет комада износи 2 евра, али и тамо се осећа нервоза. Високе температуре смањиле су производњу јаја, јер коке сада носе мање него иначе, пише Кликни.хр.
– Моје коке ујутру радије стоје у хладу него да се труде. Ко ће их кривити, и ја бих да могу – признаје бака из Бјеловара и околине, додајући да никад није ни сањала да ће „шверц јаја“ постати додатак пензији.
Ипак, стручњаци саветују опрез при куповини. Никад не знате да ли ће јаје купљено „на црно“ бити здравствено исправно.