ПАЛИЛИ БАКЉЕ ПА ПОПИЛИ ПРЕКРШАЈНУ ПРИЈАВУ Инцидент код џамије у Јајцу
У Јајцу је јуче дошло до инцидента када је у свадбеној колони која се кретала кроз град запаљено неколико бакљи у близини џамије, а према саопштењу МУП-а Средњобосанског кантона, више особа добило је прекршајне пријаве. Једна особа је, такође, приведена и против ње је подигнута кривична пријава због оштећења аутомобила заставом.
„Одмах по запримању пријаве на лице места изашли су службеници полиције који су установили да је осумњичени за извршење овог кривичног дела Т. Б. рођен 1999. године, настањен у Загребу, који је том приликом лишен слободе“, саопштено је из МУП-а СБК. Међутим, до главног инцидента дошло је испред џамије у Јајцу, где су учесници свадбене колоне палили бакље и махали заставама такозване Хрватске заједнице Херцег-Босне.
Из МУП-а СБК, у односу на овај инцидент, наводе да је више особа добило прекршајне пријаве. „Због недозвољеног паљења бакљи у градској улици у Јајцу, као и нарушавања јавног реда и мира испред тунела, против више учесника свадбене колоне предузимају се мере и радње у складу са Законом о јавном реду и миру“, наведено је у саопштењу полиције.
Према незваничним информацијама, све околности овог инцидента и даље се истражују.
Из СДА Јајце такође тврде да је и општински већник из ове странке нападнут током дешавања испред џамије. „Током проласка свадбене колоне возила, иста се зауставила испред градске џамије, при чему су поједини учесници на непримерен начин, махањем етничким заставама једног народа и гласним скандирањем, нарушили јавни ред и мир са очитом намером провокације, али срећом безуспешно.
Посебно забрињава чињеница да је један од учесника колоне из возила на једном од семафора вербално напао Расима Шахмана, већника СДА у Општинском већу Јајце, који се у том тренутку налазио у саобраћају у свом приватном возилу.
Наш већник је напад пријавио Полицијској станици Јајце“, објавили су из СДА. Навели су и да „овакви поступци нарушавају стабилну и мирну атмосферу коју Јајце негује годинама“ те су их „најоштрије осудили“. „Позивамо надлежне органе јавног реда и мира – полицију и правосуђе – да, у складу са законом, предузму потребне мере и санкционишу одговорне. Истовремено, апелујемо на све грађане да својим понашањем и порукама дају допринос очувању међусобног поштовања, доброг и уходаног живота, те спрече понављање сличних инцидената“, још су истакли из СДА.
Вреди истаћи и да је МУП СБК већ објављивао упозорења за особе које учествују у свадбеним колонама. „Обзиром да је наше министарство у ранијем периоду у више наврата упозоравало грађане да се приликом организације свадби или других свечаних догађаја строго придржавају важећих законских прописа, овом приликом то упозорење понављамо.
Једино на тај начин организатори и учесници, посебно свадбених колона, заштитиће себе и друге, те избећи законско санкционисање и допринети очувању повољног стања безбедности на нашем подручју“, навели су из кантоналног МУП-а.