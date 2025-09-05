overcast clouds
Нови Сад
НИКАДА НИЈЕ КАСНО ЗА СРЕЋУ!

„Почела сам да скачем од среће!“ СОЊА (57) И МАРКО (69) ПОСЛЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ БОРБЕ ПОСТАЛИ РОДИТЕЉИ Сваки тренутак са малом Богданом им је чаролија

05.09.2025. 19:26 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
da
Фото: youtube prinstcrin/NOVA M

Соња и Марко Миротић након 23 године чекања постали родитељи. Сада као родитељи мале Богдане уживају у сваком тренутку с њом.

Кад живот стави на искушење, неки одустану, а неки се боре до краја - попут Соње Миротић (57) и њеног супруга Марка (69) из Грбаваца код Подгорице у Црној Гори који су након 23 године чекања и небројених медицинских изазова, коначно постали родитељи!

Њихова прича није само о доласку новог живота, већ о љубави и истрајности која надилази године, сумње и осуде околине. Сада желе да покажу да никада није касно и да сваки сан, колико год тежак изгледао, може да се оствари.

Недавно је екипа емисије "Провјерено" посетила Соњу и Марка у њиховом дому надалеко од Подгорице и упознала се са њиховом пет и по месеци старом ћерком, Богданом.

"Осуђују нас, а не знају кроз шта смо све прошли"

Срећни што имају прилику да подижу дете, држећи је у наручју, Соња и Марко кажу да их критике, попут тврдњи да су "луди, себични или непромишљени", више не погађају. И да им највише значи подршка оних који цене њихову храброст и истрајност и који заједно са њима уживају у сваком тренутку са малом Богданом.

да
Фото: youtube prinstcrin/NOVA M

"Ти који нас осуђују нека прво очисте своје двориште па онда нек осуде неког другог. Нико не зна кроз шта смо ми прошли", говори Соња, док Марко додаје:

"Ја им само кажем хвала".

Соња и Марко у браку су 23 године.

Било је тренутака када су помислили да неће успети

Како су признали, било је тренутака и када су помислили да никада неће имати своје дете.

"Обилазили смо лекаре, покушаји су били безуспешни. У једном тренутку смо од свега одустали. Ипак, наша блиска пријатељица Зденка Живковић нас је поново подстакла и дала нову наду", присећа се Соња.

да
Фото: youtube prinstcrin/NOVA M

"Почела сам да скачем од среће"

Сећање на тренутак када су сазнали да ће постати родитељи још увек је свеже и испуњава их радошћу.

"Не могу да заборавим тренутак када је Марко донео налаз. Кад сам видела бројеве, почела сам да скачем од среће, да плачем, вриштим и смејем се. Марко ме једва смирио. Био је то заиста прелеп тренутак", признаје Соња, не скривајући емоције.

родитељи беба Подгорицa
Вести Регион
