НИКАДА НИЈЕ КАСНО ЗА СРЕЋУ!
„Почела сам да скачем од среће!“ СОЊА (57) И МАРКО (69) ПОСЛЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ БОРБЕ ПОСТАЛИ РОДИТЕЉИ Сваки тренутак са малом Богданом им је чаролија
Соња и Марко Миротић након 23 године чекања постали родитељи. Сада као родитељи мале Богдане уживају у сваком тренутку с њом.
Кад живот стави на искушење, неки одустану, а неки се боре до краја - попут Соње Миротић (57) и њеног супруга Марка (69) из Грбаваца код Подгорице у Црној Гори који су након 23 године чекања и небројених медицинских изазова, коначно постали родитељи!
Њихова прича није само о доласку новог живота, већ о љубави и истрајности која надилази године, сумње и осуде околине. Сада желе да покажу да никада није касно и да сваки сан, колико год тежак изгледао, може да се оствари.
Недавно је екипа емисије "Провјерено" посетила Соњу и Марка у њиховом дому надалеко од Подгорице и упознала се са њиховом пет и по месеци старом ћерком, Богданом.
"Осуђују нас, а не знају кроз шта смо све прошли"
Срећни што имају прилику да подижу дете, држећи је у наручју, Соња и Марко кажу да их критике, попут тврдњи да су "луди, себични или непромишљени", више не погађају. И да им највише значи подршка оних који цене њихову храброст и истрајност и који заједно са њима уживају у сваком тренутку са малом Богданом.
"Ти који нас осуђују нека прво очисте своје двориште па онда нек осуде неког другог. Нико не зна кроз шта смо ми прошли", говори Соња, док Марко додаје:
"Ја им само кажем хвала".
Соња и Марко у браку су 23 године.
Било је тренутака када су помислили да неће успети
Како су признали, било је тренутака и када су помислили да никада неће имати своје дете.
"Обилазили смо лекаре, покушаји су били безуспешни. У једном тренутку смо од свега одустали. Ипак, наша блиска пријатељица Зденка Живковић нас је поново подстакла и дала нову наду", присећа се Соња.
"Почела сам да скачем од среће"
Сећање на тренутак када су сазнали да ће постати родитељи још увек је свеже и испуњава их радошћу.
"Не могу да заборавим тренутак када је Марко донео налаз. Кад сам видела бројеве, почела сам да скачем од среће, да плачем, вриштим и смејем се. Марко ме једва смирио. Био је то заиста прелеп тренутак", признаје Соња, не скривајући емоције.