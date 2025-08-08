ПОДИГАО СПОМЕНИК ЧЕТНИЧКОМ ВОЈВОДИ У СРЕД СЕЛА, ПА УХАПШЕН Због Павла Ђуришића реаговало и тужилаштво
08.08.2025. 09:25 09:27
БЕРАНЕ: Основно државно тужилаштво у Беранама одредило је задржавање до 72 сата В.Д, осумњиченом за кривично дело повреда и недозвољено подизање спомен-обележја у саизвршилаштву, из члана 411а у вези са чланом 23 Кривичног законика Црне Горе.
- В.Д. је 7. августа 2025. године, у раним јутарњим часовима, у селу Горње Заостро, општина Беране, заједно са још неколико за сада неидентификованих лица (НН лица), подигао спомен-обележје Павлу Ђуришићу – иако за то није имало дозволу - потвђено је за РИНУ у ОДТ Беране.
Павле Ђуришић био је четнички војвода из периода Другог светског рата, а његово име често изазива контроверзе у јавности због улоге у ратним догађајима.
Извиђај у овом предмету је у току.