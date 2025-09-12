clear sky
24°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈА ДЕТАЉНО ЧЕШЉА БУДВУ Претресају се аутомобили, на улицама специјалци са псима трагачима ОВО ЈЕ РАЗЛОГ

12.09.2025. 19:59 20:00
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Будви је у току акција контрола припадника организованих криминалних група и оперативно интересантних лица.

То је "Вијестима" незванично потврђено у полицији. 

Припадници Посебне јединице полиције контролишу на кружном току на заобилазници, а имају и подршку пса трагача. 

Заустављају се аутомобили и детаљно претресају. 

Акција се поклапа и са хватањем нападача који су са мотора у покрету 7. септембра на путу Цетиње-Будва хицима из ватреног оружја ранили Тамару Станојевић. 

Према незваничним информацијама, мета напада био је Стефан Белада са Цетиња, наводни припадник шкаљарског клана.

 (Vijesti, Blic.rs)

 

Будва полиција Претрес потрага
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај