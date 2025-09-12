ПОЛИЦИЈА ДЕТАЉНО ЧЕШЉА БУДВУ Претресају се аутомобили, на улицама специјалци са псима трагачима ОВО ЈЕ РАЗЛОГ
12.09.2025. 19:59 20:00
Коментари (0)
У Будви је у току акција контрола припадника организованих криминалних група и оперативно интересантних лица.
То је "Вијестима" незванично потврђено у полицији.
Припадници Посебне јединице полиције контролишу на кружном току на заобилазници, а имају и подршку пса трагача.
Заустављају се аутомобили и детаљно претресају.
Акција се поклапа и са хватањем нападача који су са мотора у покрету 7. септембра на путу Цетиње-Будва хицима из ватреног оружја ранили Тамару Станојевић.
Према незваничним информацијама, мета напада био је Стефан Белада са Цетиња, наводни припадник шкаљарског клана.
(Vijesti, Blic.rs)