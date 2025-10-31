broken clouds
ПОВРЕЂЕНИ МАШИНОВОЋА И ЊЕГОВ ПОМОЋНИК Инцидент на прузи код Мојковца, блажи судар теретног воза и електричне локомотиве ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ НА ОВОЈ ДЕОНИЦИ ЗАУСТАВЉЕН

31.10.2025. 12:07 12:10
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: Рина, илустрација

МОЈКОВАЦ: Током јутарњих сати на отвореној прузи у близини Мојковца, дошло је до незгоде када се десио контакт теретног воза и помоћне електричне локомотиве Железничког превоза Црне Горе.

У незгоди су лакше повређени машиновођа и његов помоћник.

Помоћна електрична локомотива била је упућена на терен ради пружања техничке помоћи теретном возу који је претходно остао у дефекту.

- У овом догађају није учествовао ниједан путнички воз, нити је било путника, већ се радило искључиво о интерном техничком поступку превлачења дефектираног теретног воза, саопштено је из надлежног предузећа.

Железнички саобраћај између Колашина и Бијелог Поља тренутно је привремено обустављен до завршетка увиђаја.

- Ове активности су приоритетне, због чега се очекује да нормализација саобраћаја уследи по окончању комисијског увиђаја од стране ЖИЦГ, ЖПЦГ и Монтецарга, додају надлежни. 

Путници из воза 6100, који је јутрос кренуо из станице Бар у 5:10 часова за Бијело Поље, а који стоји у Колашину, биће превезени алтернативним аутобуским превозом из станице Колашин.

Вести Регион
