ПРЕМИЈЕР - РОБОТ? Албанија разматра Владу којом управља вештачка интелигенција

14.08.2025. 08:55 09:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Robot
Фото: pixabay.com

ТИРАНА: Албанија интензивира примену вештачке интелигенције (AI) у управљању државом како би убрзала свој процес придруживања Европској унији и сузбила корупцију, саопштила је влада те земље.

Премијер Албаније Еди Рама најавио је прошлог месеца могућност формирања министарства којим би у потпуности управљала вештачка интелигенција, описујући АI као "најефикаснијег будућег члана владе", пише бриселски Политико.

"Једног дана, можда ћемо чак имати министарство којим ће у потпуности управљати вештачка интелигенција. На тај начин не би било непотизма или сукоба интереса", рекао је Рама на конференцији за новинаре у јулу, говорећи о дигитализацији.

Локални IТ стручњаци већ развијају моделе који би могли да се користе за селекцију и постављање дигиталних министара, а Рама сугерише да би Албанија могла да постане прва земља са целом владом заснованом на АI, укључујући и премијера.

Иако идеја још није преточена у званичну политику, АI се већ примењује у више сектора државне управе: од контроле јавних набавки и надзора пореских и царинских трансакција, до детекције незаконите градње, надзора плажа и плантажа канабиса помоћу дронова и сателита.

У циљу унапређења безбедности на путевима, власти планирају употребу препознавања лица за слање дигиталних упозорења и казни возачима.

АI се такође користи у дигиталним јавним сервисима - више од 95 одсто административних услуга доступно је путем портала е-Албанија, где грађанима помаже виртуелни АI службеник.

Robot
Фото: pixabay.com

Платформа је, према владиним подацима, омогућила више од 49 милиона трансакција и уштедела грађанима више од 600 милиона евра.

Албанија је започела преговоре о чланству у ЕУ 2022. године, а АI се сада користи за превођење и анализу сложених правних докумената у процесу усклађивања са правном тековином ЕУ, која обухвата око 250.000 страница.

Иако власти истичу предности технологије, стручњаци и опозиција упозоравају да АI није замена за реформе.

У оквиру промотивних активности, АI је искоришћена и за креирање анимираних "беби верзија" европских лидера на самиту у Тирани у мају, које су дигиталним гласовима на матерњем језику пожелеле добродошлицу гостима.

Албанија планира да до 2030. године постане безготовинско друштво, док власти истичу дигитализацију као кључну полугу у борби против корупције и на путу ка чланству у ЕУ.

Албанија  вештачка интелигенција
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
