ПРЕМИЈЕР - РОБОТ? Албанија разматра Владу којом управља вештачка интелигенција
ТИРАНА: Албанија интензивира примену вештачке интелигенције (AI) у управљању државом како би убрзала свој процес придруживања Европској унији и сузбила корупцију, саопштила је влада те земље.
Премијер Албаније Еди Рама најавио је прошлог месеца могућност формирања министарства којим би у потпуности управљала вештачка интелигенција, описујући АI као "најефикаснијег будућег члана владе", пише бриселски Политико.
"Једног дана, можда ћемо чак имати министарство којим ће у потпуности управљати вештачка интелигенција. На тај начин не би било непотизма или сукоба интереса", рекао је Рама на конференцији за новинаре у јулу, говорећи о дигитализацији.
Локални IТ стручњаци већ развијају моделе који би могли да се користе за селекцију и постављање дигиталних министара, а Рама сугерише да би Албанија могла да постане прва земља са целом владом заснованом на АI, укључујући и премијера.
Иако идеја још није преточена у званичну политику, АI се већ примењује у више сектора државне управе: од контроле јавних набавки и надзора пореских и царинских трансакција, до детекције незаконите градње, надзора плажа и плантажа канабиса помоћу дронова и сателита.
У циљу унапређења безбедности на путевима, власти планирају употребу препознавања лица за слање дигиталних упозорења и казни возачима.
АI се такође користи у дигиталним јавним сервисима - више од 95 одсто административних услуга доступно је путем портала е-Албанија, где грађанима помаже виртуелни АI службеник.
Платформа је, према владиним подацима, омогућила више од 49 милиона трансакција и уштедела грађанима више од 600 милиона евра.
Албанија је започела преговоре о чланству у ЕУ 2022. године, а АI се сада користи за превођење и анализу сложених правних докумената у процесу усклађивања са правном тековином ЕУ, која обухвата око 250.000 страница.
Иако власти истичу предности технологије, стручњаци и опозиција упозоравају да АI није замена за реформе.
У оквиру промотивних активности, АI је искоришћена и за креирање анимираних "беби верзија" европских лидера на самиту у Тирани у мају, које су дигиталним гласовима на матерњем језику пожелеле добродошлицу гостима.
Албанија планира да до 2030. године постане безготовинско друштво, док власти истичу дигитализацију као кључну полугу у борби против корупције и на путу ка чланству у ЕУ.