ЗАХТЕВАО ДА ПОСТАНЕ АМБАСАДОР У СЛОВЕНИЈИ...

РАСПЛЕТ ИНЦИДЕНТА НА ПАНТОВЧАКУ Бивши припадник хрватске војске ПОКУШАО НАСИЛНО ДА УЂЕ у канцеларију Милановића

05.09.2025. 22:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug (video)

Мушкарац који је током преподнева покушао да без одобрења уђе у комплекс хрватског председништва у загребачком насељу Пантовчак је бивши припадник хрватске војске, који је захтевао да га хрватски председник Зоран Милановић постави за амбасадора у Словенији, преносе хрватски медији.

Полиција је саопштила да је мушкарац покушао да неовлаштено уђе у заштићени простор уз претњу да у возилу којим је дошао има бомбу.

"Око 9.45 сати на адреси Пантовчак 241, мушкарац (67) се приватним аутомобилом довезао до улаза у комплекс, изашао из возила и прескочио ограду. Задржали су га припадници обезбеђења, а том приликом изјавио је да у возилу има бомбу. На место догађаја одмах су упућени полицијски службеници, укључујући припаднике Регионалне јединице за уклањање експлозивних средстава Загреб, а након прегледа (возила) утврђено је да нема експлозивних средстава", саопштили су из Полицијске управе Загреб.

Полиција је саопштила да је мушкарац приведен и да је у току истрага, преноси Index.hr.

Из кабинета хрватског председника је саопштено да нико од запослених нити од припадника обезбеђења ни на који начин није био угрожен у инциденту.

 

загреб председник војник амбасадор словенија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
