РЕШЕЊЕ СТИГЛО ТРИ ДАНА ПОСЛЕ СМРТИ! Хиљаде људи чекају месецима на овај папир, а ево чему он тачно служи

13.09.2025.
Фото: Pixabay.com

Инклузивни додатак у Хрватској спаја четири права особа с инвалидитетом, али чекања трају месецима, погођено 105.000 људи.

Од 1. јануара 2024. године у Хрватској је уведен инклузивни додатак, којим су обједињена четири ранија права за особе с инвалидитетом: лична инвалиднина, додатак за помоћ и негу, увећани додатак за децу са оштећењем здравља и новчана помоћ за незапослене особе са инвалидитетом.

Ипак, поступак добијања додатка траје месецима. Један грађанин, који је предао захтев за додатак био је изненађен када му је речено да решења може очекивати тек за седам до десет месеци, иако је прикупио сву потребну документацију и испуњава све услове.

Проблеми са чекањем нису изоловани случај - тренутно у целој Хрватској на додатак чека скоро 105.000 људи. Поступак укључује обавезно вештачење ради утврђивања нивоа подршке и висине додатка, а често траје најмање пола године.

Посебно трагичан пример десио се у Копривници, где је решење поштар донео тек три дана након смрти корисника. Супруга преминулог корисника није могла одмах примити додатке који су били неопходни за покривање трошкова неге, већ мора да сачека и завршетак оставинске расправе.

Из Хрватског завода за социјални рад поручују да стручни радници показују максималну посвећеност како би корисници што пре остварили своја права, али процес и даље остаје дуготрајан.

 

