САВЕТНИК ДИРЕКТОРА ПОЛИЦИЈЕ СА СИНОВИМА ЗАВРШИО ИЗА РЕШЕТАКА Напали полицајце током контроле
Драган Симић, саветник директора Полиције Републике Српске, и двојица његових синова, Марко и Милош, ухапшени су 6. октобра, у Бањалуци, пренеле су Независне новине.
"Драган и један од његових синова су физички насрнули на полицајце, који су претходно зауставили у саобраћају Марка, који је возилом управљао без возачке и којег су покушали да тестирају на присуство дрога", открива анонимни извор.
Како је речено из полиције, током овог напада су повређена два полицајца која су упућена на пружање лекарске помоћи.
"О догађају је обавештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", рекли су из бањалучке полиције.
Иначе, Марко Симић хапшен је и пре годину дана, у акцији "Нишан 3", због сумње да је у пртљажнику аутомобила држао око 5,5 кг марихуане.
Он је након тога пуштен на слободу, али су му изречене мере забране, па се тако свака три дана морао јављати полицији.
Симић је тада, током саслушања у тужилаштву имао изабраног браниоца, а у међувремену је од њега одустао, те је затражио да га заступа бранилац по службеној дужности.
Суд му је као браниоца по службеној дужности поставио адвоката из Бањалуке Бранислава Цвијановића, који се није појавио на рочишту за притвор, јер су адвокати по службеној дужности тада били у штрајку, тако да је Симићу ово добро дошло, да се нађе на слободи, јер се рочишта без адвоката нису могла одржавати.