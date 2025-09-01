clear sky
ШОК НА ХРВАТСКОЈ ГРАНИЦИ Турчин ујео полицајца на Бајакову

01.09.2025. 17:05 17:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

ЗАГРЕБ: Вуковарско- сремска полиција ухапсила је 62-годишњег држављанина Турске због напада и повређивање полицајца на граничном прелазу Бајаково. 

Осумњичени је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику и одређен му је једномесечни притвор, саопштено је из полиције. 

Полицијски службеници довршили су криминалистичко истраживање над 62-годишњим држављанином Турске због сумње у почињено кривично дело Напад на службену особу, наводи се у полицијском саопштењу. 

Инцидент се догодио 28. августа приликом обављања граничне контроле на граничном прелазу Бајаково, када је 62-годишњак одбио да преда документа царинском службенику ради обављања службене радње. Одбио је и да поступи по команди полицијских службеника, а потом руком ударио полицијског службеника у тело. 

"Ради одбијања напада на себе и спречавања отпора, полицијски службеници су над 62-годишњаком употребили средства присиле, но он је наставио да пружа отпор и угризао истог полицијског службеника за руку", наводи се у саопштењу. 

Држављанин Турске је доведен је у службене просторије Станице граничне полиције Бајаково, где је над њим спроведено криминалистичко истраживање. 

Уз кривичну пријаву упућену надлежном Државном тужилаштву, осумњичени је у петак, 29. августа, предат притворском надзорнику Полицијске управе вуковарско-сремске. Полицијски службени је у нападу турског држављанина задобио лаке телесне повреде.

гранични прелаз напад на полицајца Турчин Хрватска бајаково
