ШОК НА ХРВАТСКОЈ ГРАНИЦИ Турчин ујео полицајца на Бајакову
ЗАГРЕБ: Вуковарско- сремска полиција ухапсила је 62-годишњег држављанина Турске због напада и повређивање полицајца на граничном прелазу Бајаково.
Осумњичени је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику и одређен му је једномесечни притвор, саопштено је из полиције.
Полицијски службеници довршили су криминалистичко истраживање над 62-годишњим држављанином Турске због сумње у почињено кривично дело Напад на службену особу, наводи се у полицијском саопштењу.
Инцидент се догодио 28. августа приликом обављања граничне контроле на граничном прелазу Бајаково, када је 62-годишњак одбио да преда документа царинском службенику ради обављања службене радње. Одбио је и да поступи по команди полицијских службеника, а потом руком ударио полицијског службеника у тело.
"Ради одбијања напада на себе и спречавања отпора, полицијски службеници су над 62-годишњаком употребили средства присиле, но он је наставио да пружа отпор и угризао истог полицијског службеника за руку", наводи се у саопштењу.
Држављанин Турске је доведен је у службене просторије Станице граничне полиције Бајаково, где је над њим спроведено криминалистичко истраживање.
Уз кривичну пријаву упућену надлежном Државном тужилаштву, осумњичени је у петак, 29. августа, предат притворском надзорнику Полицијске управе вуковарско-сремске. Полицијски службени је у нападу турског држављанина задобио лаке телесне повреде.