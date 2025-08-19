ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ: ЛЕСКОВЧАНКА ОСУМЊИЧЕНА ДА ЈЕ ПРЕТУКЛА ПАРТНЕРА ТОКОМ ВОЖЊЕ По пријави, прво га угризла, па ударила песницом
РОЖАЈЕ: Основно државно тужилаштво у Рожајама одредило је задржавање до 72 сата за Д. П. (1978) из Лесковца због сумње да је извршила кривично дело насиља у породици.
- Према наводима из пријаве, 17. јуна 2025. године на путу из Лесковца према Рожајама, у путничком возилу, она је физички напала свог ванбрачног супруга А. Г. из Бара. Током вожње га је више пута ударала по рукама, стезала за руке и десну страну тела, а затим га угризла за десну руку и ударила песницом у главу - потврдјено је за РИНУ.
Из Тужилаштва су потврдили да је поступак извиђаја у току и да ће у наредним данима бити познато више детаља.
Надлежни посебно подсећају да за осумњичену важи претпоставка невиности до правоснажне пресуде суда, у складу са Уставом Црне Горе и Законом о кривичном поступку.