ТОМПСОНОВА КУЋА СА БАЗЕНОМ ОПАСНА ПО КОМШИЈЕ Кућа легализована упркос опасностима по околину
Хрватски екстремиста Марко Перковић Томпсон нашао се у центру скандала због куће која је опасна по околину. Наиме, како преноси хрватски лист "Национал", Томпсону је легализована кућа која је опасна по околину.
Према њиховим наводима, они су имали увид у списе вештака који су написали да је он поступао себично, те угрозио интересе комшија.
- Томпсон се појавио као инвеститор бесправно грађеног пројекта, те се касније одлучио окористити плодовима грађевинског криминала. Он је присвојио бесправне просторије као и терасу. Kомшије се годинама жале да им прокишњава вода и кваре се инсталације, а према записима Томпсон није укњижен као власник равног крова већ као сувласник и ако у пракси он користи цео кров, пише између осталог.
Kако је наведено, он је на крову направио базен који има 50 тона воде, а у случају земљотреса то изазива опасност по комшије из суседне зграде. Kако даље објашњавању, травњак спречава одвод воде, а и два зидна камина у његовој кући су опасност од пожара. Упркос томе, његова кућа је легализована.
Tompson će podaviti komšije u Hrvatskoj pic.twitter.com/AyHhMmuZop
— Malagaravaa (@vaskekopirinac) August 26, 2025
У коментарима су људи изражавали свој бес и забринутост због ситуације, те су писали да ће подавити комшије.
Певао песму о усташким злочинцима
Подсетимо, Томпсон је одржао концерт у Августу где се орила песма о усташким злочинима. Он је 2019. године тврдио за немачки лист Франкфурт Аллгемеине Зеитунг да ту песму никада није певао. Потом је рекао да ју је припит певао, а онда је и то порекао.
- Нити сам рекао да сам био припит нити да су је наше деде певали и не знам откуд вам то. Ја нисам аутор те пјесме нити сам икада снимио ту песму, нити је икада била службени део мога репертоара. Та песма је подвала и по своме садржају потпуно супротна идеологији којој припадам. Повезивање с том песмом за мене је увредљиво и одлучно одбијам такве подвале које имају за циљ само да ми наштете - рекао је он тада.