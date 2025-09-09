light rain
28°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Био је политички саветник на Косову!

ТРАМПОВА АДМИНИСТРАЦИЈА ИМЕНОВАЛА НОВОГ ОТПРАВНИКА ПОСЛОВА У БИХ Каријерни дипломата стигао у Сарајево

09.09.2025. 20:08 20:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
U.S. Embassy
Фото: U.S. Embassy

САРАЈЕВО: Администрација америчког председника Доналда Трампа именовала је Џона Гинкела за отправника послова Амбасаде САД у БиХ.

Како преносе медеији у БиХ, Гинкел је већ стигао у Сарајево и ускоро ће службено преузети дужност од досадашњег привременог отправника Данијела Коскија.

Гинкел је био и политички саветник за питања АП Косова и Метохије, заменик политичког саветника у Мисији СА при ОЕБС-у, а обављао је и дужности у америчким амбасадама у Риги и Сарајеву.

Како преносе медији, напустио је Украјину у мају ове године и каријерни је дипломата који није политички именован. Гинкел је био директор Канцеларије за авганистанске послове у Стејт департменту у Вашингтону.

Гинкел је обављао низ позиција у Европи, био је политички саветник на Косову, заменик политичког саветника у Мисији САД при Организацији за безбедност и сарадњу у Европи, а такође је обављао позиције у америчким амбасадама у Риги, Летонија, и Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Пре него што се придружио Министарству спољних послова САД, Гинкел је био волонтер Корпуса мира и Фулбрајтов стипендиста у Летонији, где је радио истраживање за своју дисертацију. 

Гинкел је дипломирао на Универзитету у Пенсилванији, а докторирао на Универзитету Вашингтон у Сент Луису.

каријерни дипломата БиХ
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај