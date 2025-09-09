Био је политички саветник на Косову!
ТРАМПОВА АДМИНИСТРАЦИЈА ИМЕНОВАЛА НОВОГ ОТПРАВНИКА ПОСЛОВА У БИХ Каријерни дипломата стигао у Сарајево
САРАЈЕВО: Администрација америчког председника Доналда Трампа именовала је Џона Гинкела за отправника послова Амбасаде САД у БиХ.
Како преносе медеији у БиХ, Гинкел је већ стигао у Сарајево и ускоро ће службено преузети дужност од досадашњег привременог отправника Данијела Коскија.
Гинкел је био и политички саветник за питања АП Косова и Метохије, заменик политичког саветника у Мисији СА при ОЕБС-у, а обављао је и дужности у америчким амбасадама у Риги и Сарајеву.
Како преносе медији, напустио је Украјину у мају ове године и каријерни је дипломата који није политички именован. Гинкел је био директор Канцеларије за авганистанске послове у Стејт департменту у Вашингтону.
Пре него што се придружио Министарству спољних послова САД, Гинкел је био волонтер Корпуса мира и Фулбрајтов стипендиста у Летонији, где је радио истраживање за своју дисертацију.
Гинкел је дипломирао на Универзитету у Пенсилванији, а докторирао на Универзитету Вашингтон у Сент Луису.