После проналаска 31 детета! ТУЖИЛАШТВО ПОДИГЛО СЕДАМ ОПТУЖНИЦА Осумњичени пред судом у Брчком, притвор за власницу и њеног сина
БРЧКО: Тужилаштво Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине подигло је прве оптужнице у вези са случајем проналаска 31 детета у кући у насељу Ивици у Брчку, почетком фебруара.
До сада је потврђено пет оптужница, док се потврда за преостале две очекује убрзо, потврђено је за портал Klix.ba.
Према информацијама којима располаже портал, Основни суд у Брчком потврдио је оптужнице које терете осумњичене за кривично дело занемаривање детета у пет случајева. Такође, преостале две оптужнице налазе се у завршној фази потврђивања.
У овом случају је након привођења и саслушања више особа, за две одређена мера притвора, која је потом продужена за додатна два месеца. Остали су, међу којима и особе које се доводе у везу старатељства над пронађеном децом, пуштени на слободу након саслушања.
Деца су крајем фебруара пронађена у приватној кући у брчанском насељу Ивици.
Тада је ухапшено осам особа, а две су задржане у притвору. Реч је о власници куће и њеном сину.
До сада је ДНК анализом утврђен идентитет за 25 деце, од 14 родитеља чија су деца пронађена у спорној кући. Такођер, од раније је за 18 малишана познато место рођења.
Утврђено је да су деца која су се налазила у кући рођена у Италији, Хрватској, Шпанији, Француској, Босни и Херцеговини, а у кући су пронађени и дечји пасоши.
Сва деца, међу којима су две бебе, се налазе у сигурним кућама у БиХ.
У медијима су се појавиле информације да је и раније било пријава да се у објекту налазе деца и да је у току