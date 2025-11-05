УБИЈЕН ПРЕД ЋЕРКОМ И СУПРУГОМ Избоден ножем док је МАЗИО КОЊА
Албанац Кели Хоча брутално је убијен пред своје двоје деце и супругом прошле недеље приликом обиласка замка у Берату на југу Албаније.
За убиство се сумњичи К. М. (63) који је, према оптужници, ножем избо Хочу због тога што му је помазио коња!
Хочина супруга Вјола истиче да су она и супруг пре 14 година отишли да живе у Велику Британију, те да су у Албанију дошли на одмор са жељом да њихова деца упознају своју дедовину и открију одакле су им корени.
"Одлучили смо да посетимо тврђаву Берат јер смо желели да наша деца знају више о албанској историји", присетила се Вјола кобног 28. октобра када је њен муж убијен.
Она каже да је њен супруг шетао држећи њихову осмогодишњу ћеркицу за руку кроз тврђаву. У једном тренутку девојчица је видела везаног коња и замолила је оца да му приђу да га помази.
"Коњ је био везан и није било никог око њега. Кели је пришао са малом да га помази када је ниоткуд искочио власник и почео да урла на њих да не дирају коња јер то животињу љути", прича Вјола.
Према њеним речима Хоча је човеку мирно одговорио да је одрастао на селу и да зна са животињама, покушавајући да умири власника, али је овај Хочу и девојчицу почео да псује и вређа.
"Кели му је рекао да неће да се свађа са човеком који може деда да му буде и окренуо се и пошао ка нама. Овај је почео да пљује по њему, да нам псује фамилију и тада се мој муж окренуо ка њему, али већ у следећем се окренуо ка мени држећи се за стомак", прича Вјола.
Она каже да никад неће заборавити последње речи које јој је супруг изговорио.
"Рекао ми је: 'Душо, зови хитну помоћ, уби ме ножем'", рекла је Вјола.
Тврди да се убиство догодило наочиглед више десетина туриста. Одлучно негира писања појединих медија који су објавили да је крвавом сукобу претходила свађа око плаћања, будући да је К. М. годинама у тврђави посетиоцима наплаћивао јахање коња иако за то није имао неопходне дозволе.
"То је лаж, нико се није сликао са животињом, нико се није свађао ни због каквог плаћања. Мој муж је убијен без разлога пред нашом ћерком", рекла је неутешна Хочина супруга.
К. М. је након злочина донео коњу да једе, а потом је побегао у једну од пећина у тврђави где га је полиција на крају пронашла и ухапсила.
Њему је на предлог тужилаштва одређен притвор.