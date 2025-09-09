УХАПШЕНА ДВОЈИЦА СРБА У ХРВАТСКОЈ Превозили шест миграната у скривеном делу камиона РАСКРИНКАНИ У АКЦИЈИ ЕУРОПОЛА
Хрватска полиција, у сарадњи са Еурополом и њиховим словеначким колегама, у понедељак је спречила кријумчарење шест миграната у области Запрешића и ухапсила двојицу осумњичених кријумчара, српских држављана.
Мигранти су били скривени у теретном простору камиона са српским регистарским таблицама, којим је управљао 42-годишњи српски држављанин.
Они су транспортовани у затвореном простору између терета, где је постојала озбиљна опасност по њихове животе због могућег кретања терета и недостатка ваздуха.
Власник камиона ухапшен
Кривичном истрагом на подручју Вараждина ухапшен је и 32-годишњи држављанин Србије, власник компаније која је била власник возила. Полиција га сумњичи да је учествовао у организацији кријумчарења.
Према полицијским проценама, два ухапшена кријумчара могла су да остваре најмање 9.000 евра илегалне зараде од овог транспорта.
Део је кријумчарске руте из Србије у западну Европу, коју полиција оцењује као изузетно опасну због опасности по здравље и животе миграната.
Осумњичени су предани надзорнику притвора, а против њих је поднесена кривична пријава у Општинском државном тужилаштву у Новом Загребу, саопштила је полиција.
(Dnevnik.hr)