УХАПШЕНА ДВОЈИЦА СРБА У ХРВАТСКОЈ Превозили шест миграната у скривеном делу камиона РАСКРИНКАНИ У АКЦИЈИ ЕУРОПОЛА

09.09.2025.
Дневник
Blic.rs
Фото: Youtube Printscreen

Хрватска полиција, у сарадњи са Еурополом и њиховим словеначким колегама, у понедељак је спречила кријумчарење шест миграната у области Запрешића и ухапсила двојицу осумњичених кријумчара, српских држављана.

Мигранти су били скривени у теретном простору камиона са српским регистарским таблицама, којим је управљао 42-годишњи српски држављанин. 

Они су транспортовани у затвореном простору између терета, где је постојала озбиљна опасност по њихове животе због могућег кретања терета и недостатка ваздуха. 

Власник камиона ухапшен

Кривичном истрагом на подручју Вараждина ухапшен је и 32-годишњи држављанин Србије, власник компаније која је била власник возила. Полиција га сумњичи да је учествовао у организацији кријумчарења. 

Према полицијским проценама, два ухапшена кријумчара могла су да остваре најмање 9.000 евра илегалне зараде од овог транспорта.

Део је кријумчарске руте из Србије у западну Европу, коју полиција оцењује као изузетно опасну због опасности по здравље и животе миграната. 

Осумњичени су предани надзорнику притвора, а против њих је поднесена кривична пријава у Општинском државном тужилаштву у Новом Загребу, саопштила је полиција.

(Dnevnik.hr)

 

мигранти трговина људима хапшење
Blic.rs
Дневник
Регион
