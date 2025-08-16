(УЗНЕМИРИЈУЋИ ВИДЕО) ПРЕЖИВЕЛА ОВЦЕ ПОСТАЛА СИМБОЛ УЖАСА ПОЖАРА Ватрена стихија не штеди ни животиње – потресни призори из Црне Горе
На Инстаграм страници Беране онлине појавио се узнемирујући видео-снимак на коме се види овца са видним повредама и опекотинама по телу.
Снимак је изазвао бурне реакције јавности и подсетио на тешку ситуацију у Црној Гори, где се последњих дана ватрогасци и грађани боре са бројним пожарима широм земље.
Грађани у коментарима изражавају забринутост и огорчење, захтевајући да се хитно утврди како је дошло до повређивања животиње и да одговорни буду санкционисани.
Истовремено, многи апелују на надлежне службе и организације за заштиту животиња да реагују, јер се овакви случајеви повезују и са последицама ватрене стихије која угрожава и људе и домаће животиње.
Овај потресни снимак још једном је отворио питање односа према животињама и услова у којима се оне држе, док јавност очекује брзу реакцију надлежних институција и одлучније мере за спречавање трагедија које настају услед пожара и небриге.
Подсетимо, пожари у Црној Гори ушли су у седми дан. Најкритичније је у Подгорици, али ситуација је под контролом. Пожари су активни и у Даниловграду, Никшићу, Бијелом Пољу.
"Пожари су активни од Диноше, преко Kуча, ту су Горње и Доње Мрке. У преподневним сатима имали смо пожаре високог интензитета, али ситуација је под контролом. Нема угрожених објеката, екипе су на терену, дежураће целе ноћи, и у случају ексалације одмах ће реаговати", рекао је јуче за ТВЦГ Радомир Шћепановић из Директората за заштиту и спашавање МУП-а.