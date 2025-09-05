(ВИДЕО) МИНУТ НЕПАЖЊЕ УМАЛО ДОВЕО ДО ТРАГЕДИЈЕ! Чамац пун туриста закуцао се у зид тунела на Јадрану
Тренутак непажње умало је довео до трагедије када се чамац пун људи закуцао у зид тунела Росе на Јадрану.
Снимак инцидента изазвао је лавину реакција, а грађани апелују на већу одговорност скипера.
Моменат непажње и неодговорно понашање могу сјајан одмор за тренутак да претворе у трагедију. О томе можда најбоље говори снимак скипера који се чамцем слупао у зид тунела Росе.
Овај снимак наводно је настао јуче на Јадрану, а на њему се види како чамац са групом људи "полеће" и удара у зид у уласку у тунел. Бизаран призор снимили су путници другог чамца, који су снимали улазак у сам тунел.
Да ли је несмотрени скипер хтео што пре да се склони да би други чамац могао да прође, или је само хтео мало луде вожње није познато, али је сигурно да је за длаку избегнута трагедија.
Снимак је објављен на Инстаграм страници Црна Гора уживо уз коментар "Грађани апелују на неопрезне скипере којих је све више на нашем приморју" а освојио је велику пажњу грађана.
На снимку се могу прочитати различити коментари, од изразито негативних до оних који садрже дозу хумора.
